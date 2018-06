Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Dansk restaurant er den 19. bedste i verden

Den danske restaurant Geranium er den 19. bedste restaurant i verden. Det fremgår efter en prisuddeling tirsdag aften i Bilbao i Spanien, hvor de 50 bedste restauranter i verden blev kåret. Geranium har tre michelinstjerner.

180 meldes savnet efter kæntringsulykke i Indonesien

Indonesiske myndigheder har onsdag opjusteret antallet af savnede til 180, efter at en færge mandag kæntrede på en populær sø på øen Sumatra. Foreløbig er to fundet døde, mens 18 er blevet reddet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En kvinde viser et fotografi af et familiemedlem, der savnes efter mandagens kæntringsulykke på Lake Toba i Indonesien.

Afviste børneflygtninge skal sendes retur til Afghanistan

Norge og Danmark undersøger "muligheden" for at etablere en "modtagefacilitet" i Kabul for hjemsendte afghanske flygtningebørn. Det bekræfter Integrationsministeriet ifølge Politiken.

Inger Støjbergs (V) ministerium bekræfter, at Danmark og Norge barsler med en plan om en modtagefacilitet for uledsagede mindreårige i Afghanistan.

Nordkorea og Kina er enige om atomnedrustning

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er på et todages besøg i Kina. Tirsdag lovede Kim Jong-un Kinas præsident, Xi Jinping, at Nordkorea vil samarbejde med Kina om at sikre 'ægte fred' på vejen mod en 'ny fremtid' for Den Koreanske Halvø.

Mexico kalder Trumps politik grusom og umenneskelig

Mexico fordømmer i stærke vendinger præsident Donald Trumps regering for en politik, hvor tilbageholdte immigrantbørn og forældre bliver adskilt fra hinanden, når de har krydset den mexicansk-amerikanske grænse illegalt.

Merkel afviser Trump-påstand om øget tysk kriminalitet

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, afviste tirsdag klart en påstand fra USA's præsident, Donald Trump, om, at indvandring har fået kriminaliteten til at stige i Tyskland. Kansleren henviser til officielle tal, der viser det modsatte.

Angela Merkel.

Dagens avisforsider

Berlingske

Det varme vand i den danske undergrund kan udnyttes i det danske fjernvarmesystem. Selskabet A.P. Møller Holding er derfor klar til at investere et tocifret milliardbeløb i den såkaldte geotermi-teknologi.

B.T.

VM-vært Peter Møllers billede på Instagram, der var en stikpille til DF og Den Korte Avis, har resulteret i en reprimande fra DR's ledelse. Opslaget var "ikke hensigtsmæssigt", siger DR-chef.

ARKIVFOTO af Peter Møller.

Børsen

Kapitalfonden Polaris køber 70 procent af it-kometen Prodata Consult for et trecifret millionbeløb. Direktør Søren Rode ser frem til, at den nye ejer kan give firmaet endnu et skub i en mere professionel retning.

Ekstra Bladet

En ny skattestyrelse skal ifølge regeringen placeres i en kontorbygning, der trækker tråde til skattely og en pakistansk rigmand, der var kunde hos det berygtede advokatkontor Mossack Fonseca.

Information

Lydoptagelser og billeder af migrantbørn fra Mellemamerika, som er blevet adskilt fra deres forældre, har rejst voldsom kritik af Trump-regeringens håndhævelse af USA’s immigrationslovgivning.

Donald J. Trump.

Jyllands-Posten

Det vil give 267.000 færre sygedage og spare samfundet for 1,1 milliard kroner om året, hvis vi cykler ti procent mere end i dag. For hver ekstra kørt kilometer er der en samfundsmæssig gevinst på 3,55 kroner.

Kristeligt Dagblad

Debatten om Trump-regeringens tvangsadskillelse af migrantfamilier eksploderer i USA. Politikken er ukristen og umoralsk, siger både moderate og konservative religiøse ledere.

Politiken

Statsansattes navne, cpr-numre og funktioner har ved en fejl ligget frit tilgængeligt på internettet. Kriminalforsorgen, Udenrigsministeriet og Socialstyrelsen er berørt. En medarbejders googlesøgning afslørede lækket.

