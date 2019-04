Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA truer EU med øget told som følge af Airbus-tilskud

USA truer EU med øget told for op til 11,2 milliarder dollar - svarende til godt 75 milliarder kroner - på en lang række europæiske produkter. Det sker som følge af, at den europæiske flyproducent Airbus har modtaget tilskud fra EU.I en udtalelse siger USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, at Verdenshandelsorganisationen (WTO) gentagne gange har konstateret, at EU's støtte til Airbus har haft negative konsekvenser for USA, hvor flyproducenten Boeing har hjemme.

Dommer blokerer Trumps returplan for migranter

En dommer i USA blokerer Trump-administrationens plan om at sende asylansøgere tilbage over grænsen til Mexico, mens deres sager bliver behandlet. Regeringen havde ellers vedtaget planen for at dæmme op for en nylig strøm af migranter. Men dommer Richard Seeborg godkendte mandag kravet fra en række menneskerettighedsgrupper om at blokere planen. Rettighedsgrupperne mener ikke, at USA ville kunne garantere for asylansøgernes sikkerhed, hvis de blev sendt til Mexico.

Michelle Obama trækker 11.000 personer i Royal Arena

Når den tidligere præsidentfrue Michelle Obama tirsdag aften taler i Royal Arena, sker det foran 11.000 mennesker, som har købt billetter. Foredraget tager udgangspunkt i hendes selvbiografi, "Min Historie", der på fem måneder har solgt over 10 millioner eksemplarer. Dermed er den en af de mest populære selvbiografier nogensinde.

Michelle Obama besøger tirsdag Danmark. Hendes åbenhed om barndommen i Chicago og ægteskabet med Barack Obama har givet hende stjernestatus. (Foto: JIM YOUNG/Ritzau Scanpix) Foto: JIM YOUNG Vis mere Michelle Obama besøger tirsdag Danmark. Hendes åbenhed om barndommen i Chicago og ægteskabet med Barack Obama har givet hende stjernestatus. (Foto: JIM YOUNG/Ritzau Scanpix) Foto: JIM YOUNG

Ikke set siden 2014: Huspriser stiger mere end ejerlejligheder

Der er godt nyt for husejere, der går med tanker om at afhænde villaidyllen med have og carport eller måske tage lån i friværdien. For første gang i fire år stiger salgspriserne på huse mere end salgspriserne på lejligheder. Det viser en opgørelse over prisudviklingen for første kvartal af 2019, som Boligsiden.dk står bag.

Dansk politi samarbejdede med falsk konsul fra DRCongo

Rigspolitiet har i næsten tre år samarbejdet med en kvinde fra Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo), som politiet har troet var konsul for det afrikanske land. Men det var hun ikke. I 2016 fratog Udenrigsministeriet hende titlen. I mellemtiden har kvinden mindst fem gange forhandlet med de danske myndigheder om udsendelser.

USA lukker grænsen for 16 saudiarabere efter drab

16 saudiarabiske statsborgere er blevet forbudt indrejse i USA som følge af drabet på den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi i oktober sidste år. Det oplyser USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, mandag ifølge nyhedsbureauet AFP. Forbuddet begrundes med de 16 personers "involvering" i drabet. Mike Pompeo har truffet beslutningen med udgangspunkt i en lov, som tillader udenrigsministeriet at indføre indrejseforbud for statsansatte i lande, som overtræder menneskerettighederne.

