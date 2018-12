Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

De Konservative vil uddele skattelettelser i bund og top

Det Konservative Folkeparti er klar med en række forslag til massive skattelettelser over de to næste valgperioder. Udspillet lægger op til skatteduel med LA, mener politisk kommentator. I alt foreslår K lettelser på 26,1 milliarder kroner, skriver avisen Danmark.

Det Konservative Folkeparti vil blandt andet fjerne arveafgiften og nedsætte topskatten i et nyt skatteudspil. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Det Konservative Folkeparti vil blandt andet fjerne arveafgiften og nedsætte topskatten i et nyt skatteudspil. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Kampe bryder ud i Yemen få minutter inde i ny våbenhvile

Kort efter en våbenhvile i Yemen trådte i kraft ved midnat til tirsdag, blev den brudt. Det oplyser anonyme regeringskilder til AFP. Kilderne beretter om intense sammenstød nær den vigtige havneby Hodeida.

Flere steder i havnebyen Hodeida er jævnet med jorden efter sammenstød mellem regeringsstyrker og houthi-oprører. Stringer/Ritzau Scanpix Vis mere Flere steder i havnebyen Hodeida er jævnet med jorden efter sammenstød mellem regeringsstyrker og houthi-oprører. Stringer/Ritzau Scanpix

Comey angriber tavse republikanere efter ny høring

Den tidligere FBI-direktør James Comey havde et klart budskab til Republikanerne, da han mandag havde overstået en høring i Kongressen. Her kaldte han præsidentens partifæller 'skamløse', blandt andet fordi de ikke modsiger Donald Trump. Det skriver CNN.

Rapport: Russisk troldefarm sigtede mod sorte op til USA-valg

Russiske agenter gik især efter sorte amerikanere, da de forsøgte at påvirke udfaldet af det amerikanske præsidentvalg i 2016. Det fremgår af en rapport, der mandag blev præsenteret i det amerikanske Senat.

Dansk oscarhåb er et skridt nærmere afgørende nominering

Håbet om en dansk oscarnominering lever endnu. Det står klart, efter at det prestigefyldte shows såkaldte shortlists blev offentliggjort sent mandag aften dansk tid. Her finder man i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film "Den Skyldige" med Jacob Cedergren i hovedrollen.

I den altoverskyggende hovedrolle i filmen Den Skyldige ses Jakob Cedergren som politibetjenten Asger Holm, der besvarer et 112-opkald fra en bortført kvinde. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere I den altoverskyggende hovedrolle i filmen Den Skyldige ses Jakob Cedergren som politibetjenten Asger Holm, der besvarer et 112-opkald fra en bortført kvinde. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det Hvide Hus: USA arbejder ikke på at udlevere Gülen

USA har ikke planer om at udlevere den muslimske prædikant Fethullah Gülen til Tyrkiet. Det oplyser en anonym kilde i Det Hvide Hus.

