Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Giftaffald får Malaysia til at lukke 111 skoler

Over 100 skoler i Malaysia er indtil videre lukket, efter at hundredvis af mennesker er blevet syge af giftigt affald, der er dumpet i en flod. Mindst 500 mennesker har modtaget lægebehandling efter at have indåndet giftige dampe. Over 160 er blevet indlagt, skriver det statslige nyhedsbureau Bernama. Mange af de syge er skoleelever, oplyser myndigheder i landet. Forureningen menes at være opstået, da en lastbil dumpede sin last af giftaffald i en flod ved industribyen Pasir Gudang i den sydlige delstat Johor i sidste uge.

Læs mere her.

Ikonisk motorsportschef dør efter blodprop i lungen

Formel 1's løbsdirektør, britiske Charlie Whiting, er pludselig død af en blodprop i lungen. Han blev 66 år. Det meddeler Den Internationale Motorsportsunion (FIA) i en pressemeddelelse natten til torsdag dansk tid. Whiting, der har været en central figur i international motorsport, er død bare tre dage før sæsonstarten ved Australian Grand Prix, der køres i Melbourne.

Læs mere her.

Charlie Whiting blev 66 år. Foto: DIMITAR DILKOFF Vis mere Charlie Whiting blev 66 år. Foto: DIMITAR DILKOFF

Bankers advarsler om tvivlsomme overførsler vokser markant

De danske banker indberetter langt oftere tvivlsomme overførsler fra kunderne. Det skriver Berlingske. I 2018 blev der 26.403 gange sendt advarsler til Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat. Det er en stigning på 43 procent sammenlignet med 2017. Det er samtidig 189 procent flere end de 9.124, der blev sendt af sted i 2015.

Læs mere her.

Demokratisk stjernefrø vil udfordre Trump i 2020

Efter flere måneders spekulationer bekræfter det tidligere demokratiske kongresmedlem Beto O'Rourke, at han stiller op til præsidentvalget i 2020. Det skriver tv-stationen KTSM, der har base i 46-årige O'Rourkes hjemby, El Paso, i staten Texas. Til tv-stationen skriver han i en række sms'er, at han er "stolt af sin hjemby", og at han vil bruge sin baggrund og opvækst i Texas i sin kampagne. Han ventes officielt at erklære sit kandidatur torsdag morgen amerikansk tid.

Læs mere her.

Beto O'Rourke bekræfter, at han stiller op til præsidentvalget i 2020. Foto: Carlo Allegri Vis mere Beto O'Rourke bekræfter, at han stiller op til præsidentvalget i 2020. Foto: Carlo Allegri

Rekordmange seniorer fik førtidspension sidste år

2490. Så mange personer mellem 60-64 år fik sidste år tilkendt en førtidspension eller seniorførtidspension. Og det er rekord, viser tal fra Jobindsats, der er en database over beskæftigelsesdata under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Data går tilbage til år 2004, hvor i alt 1172 fik tilkendt førtidspension. I ingen af årene er så mange blevet visiteret til de to typer førtidspension som sidste år. »Vi synes, at tallene er positive og viser, at førtidspensionssystemet er blevet bedre til at hjælpe folk, der er nedslidte, ud af arbejdsmarkedet på en værdig måde,« lyder det fra Lederne, der er fagforening for ledere.

Læs mere her.

Blå blok vil hæve hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog

Lastbilchauffører skal have lov til at trykke ekstra på speederen, når de kører uden for tæt bebygget område eller på motortrafikveje. Det mener regeringen og Dansk Folkeparti. Torsdag skal Folketinget behandle et lovforslag. Det er fremsat af transportminister Ole Birk Olesen (LA). Hurtigere transport vil være med til at understøtte væksten i erhvervslivet. Det skyldes, at det vil medføre en tidsmæssig gevinst, lyder det i forslaget. Forslaget møder kritik fra flere sider. Det gælder blandt andet Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik og DTU Transport. Her lyder det, at højere hastigheder generelt giver flere ulykker.

Læs mere her.