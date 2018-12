Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Britisk spionchef: Rusland bør ikke undervurdere Vesten

Rusland skal ikke undervurdere Vestens evne og vilje til at imødegå russiske giftangreb og spionage i Europa. Det vil lederen af den britiske efterretningstjeneste MI6, Alex Younger, understrege i en tale, han holder mandag i London. Det skriver nyhedsbureauet AP, der har læst et uddrag af talen.

En tredjedel har forsøgt selvmord på australsk flygtningeø

Australiens kontroversielle flygtningelejr, som er placeret i den lille østat Nauru, har længe været plaget af anklager om overtrædelser af menneskerettighederne. En ny rapport fra Læger uden Grænser viser nu, at omkring 30 procent har forsøgt at begå selvmord, mens 60 procent har tænkt på det.

Verdensbanken afsætter 1,3 billioner til klimainvesteringer

Verdensbanken annoncerede natten til mandag, at man vil afsætte 200 milliarder dollar - svarende til 1,3 billioner danske kroner - til nye klimainvesteringer fra 2021 til 2025. Dermed fordobler Verdensbanken et allerede afsat beløb til klimatiltag de næste fem år.

USA og Kinas våbenhvile i toldkrig letter aktiemarkeder

Den midlertidige våbenhvile i toldkrigen mellem USA og Kina har skabt optimisme på både de amerikanske og asiatiske markeder. Ved åbningen af det kinesiske marked steg det toneangivende indeks Shanghai Composite index eksempelvis med 2,3 procent.

Stefan Löfven får to dage mere til svensk regeringsdannelse

Den svenske statsministerkandidat Stefan Löfven (S) får to dage mere til at finde opbakning til en regering, og deadline er således rykket fra mandag og frem til onsdag. Sverige holdt valg i september, men har siden da ikke kunnet danne en regering.

LO vil samle verdens fagbevægelser mod skattesnyd

Verdens fagbevægelser er i disse dage samlet til verdenskongressen for paraplyorganisationen ITUC. Håbet er, at kongressen vedtager en deklaration, der sætter politikere i hele verden under pres for at gøre mere for at bekæmpe skattesnyd og skatteunddragelse, siger LO-formand.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Enorm Biofactory vil investere 100 millioner kroner i et anlæg, der skal producere 30 ton larver om dagen. De fører an i en branche, der har stort potentiale, lyder det fra DI Fødevarer.

Berlingske

Ny rapport fra Justitsministeriet viser, at embedsmænd kun mener, at meget få tvangsindgreb over for borgere kan undværes. Rapporten, som ikke er offentliggjort, torpederer justitsministerens mærkesag.

B.T.

62-årige Henny Pia Pedersen opdagede ved et tilfælde, at hun ifølge sin journal er alvorligt syg. Men hun fejler ingenting. Fejlen kan dog ikke rettes, lyder beskeden.

Børsen

Efter at have gennemført en historisk turnaround og spareplan på 2,3 milliarder kroner vil Carlsberg speede den organiske vækst op og forbedre bundlinjen, siger finansdirektør Heine Dalsgaard.

Ekstra Bladet

Hvis udviklingen fortsætter, bliver danskernes pensionsalder så høj, at ingen andre lande i verden kan overgå den. I 2050 spås den danske pensionsalder til at være 72 år - fem år højere end i Sverige.

E-avisen Finans

AP Pension indrømmer at have brugt løgnagtige advarsler til at holde på en kunde. Selskabet har opfundet et ikke-eksisterende gebyr for at overbevise en kunde om at afblæse et pensionsskifte.

Information

Lørdag nåede optøjerne i Paris en kulmination. Emmanuel Macron står i sin hidtil værste politiske krise, og oppositionen kræver nyvalg. Information har mødt flere parisere, der er forarget over volden.

Jyllands-Posten

Der er større problemer med at få styr på de nye ejendomsvurderinger, end det hidtil har været omtalt i offentligheden. Det fremgår af et notat, som Skatteministeriet har sendt til Folketinget.

Kristeligt Dagblad

Den folkelige interesse for vindmøller, som opstod i 1970'erne, var båret af glødende engagement. I dag er de møller, der stilles op, gigantiske konstruktioner. I blandt andet Vendsyssel har folk fået nok.

Politiken

Streamingtjenester som Spotify, Netflix og HBO er de helt store strømslugere. En time af din yndlingsserie bruger lige så meget energi som at koge otte liter vand i en elkedel.

