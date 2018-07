Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Brexitminister trækker sig fra Mays regering efter uenigheder

Den britiske minister, David Davis, der har været ansvarlig for at forhandle om brexit på vegne af Storbritannien, har sagt op med øjeblikkelig virkning. Det bekræfter han natten til mandag i et opsigelsesbrev. Premierminister, Theresa May, sender en tak til Davis.

Ingen har overblik over ekstrem islam i Danmark

I Danmarks to nabolande Sverige og Tyskland er den ekstreme islam i fremmarch, samtidig med at voldsparate salafister vinder frem. Men ingen har et overblik over dansk salafisme. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Dødstal på 75 efter japansk uvejr

Historisk kraftig regn har i løbet af de seneste dage dræbt mindst 75 mennesker i Japan. Det oplyser myndighederne mandag. Flere end 50.000 redningsarbejdere, politibetjente og militærfolk er sat ind for at afhjælpe katastrofen, hvis dødstal overstiger katastrofe i 2014.

Det voldsomme uvejr har flere steder efterladt hele landsbyer begravet i vand og mudder. Martin Bureau/Ritzau Scanpix Vis mere Det voldsomme uvejr har flere steder efterladt hele landsbyer begravet i vand og mudder. Martin Bureau/Ritzau Scanpix

Brasilianske dommere tovtrækker om ekspræsidents fængsling

Den populære ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva, som afsoner en lang fængselsstraf for korruption, ved ikke, om han er fri eller fængslet. Søndag eftermiddag blev han først beordret løsladt af en dommer, men den afgørelse blev omstødt kort efter.

Flere hundrede tilhængere af Luiz Inacio Lula da Silva mødte søndag op ved fængslet i Curitiba, efter at en dommer havde krævet den populære ekspræsident løsladt. Franklin De Freitas/Ritzau Scanpix Vis mere Flere hundrede tilhængere af Luiz Inacio Lula da Silva mødte søndag op ved fængslet i Curitiba, efter at en dommer havde krævet den populære ekspræsident løsladt. Franklin De Freitas/Ritzau Scanpix

Syrisk antiluftskyts besvarer missilangreb mod luftbase

Syrisk antiluftskyts har besvaret missilangreb mod en syrisk luftbase i provinsen Homs, rapporterer stats-tv i landet søndag aften. Styret i Syrien kalder det et israelsk angreb, men det er ikke bekræftet. Der er ingen meldinger om, at mennesker er blevet ramt.

Antal sigtelser for seksualforbrydelser stiger markant

De første tre måneder af 2018 har budt på lige så mange sigtelser for seksualforbrydelser som hele 2017. Det skriver Politiken, der har gransket tal fra Rigspolitiets database. Seksualforbrydelser dækker over kriminalitet som voldtægt, hævnporno, pædofili og blufærdighedskrænkelser.

Avisernes forsider



Berlingske

Kinesisk stats-tv ansætter 300 journalister i et europæisk produktionscenter i London. Det sker som led i Kinas verdensomspændende mediestrategi, hvor de nyansatte journalister skal bryde Vestens mediemonopol og indfri kommunistpartiets massive globale propagandasatsning.

B.T.

Det er helt tilfældigt, hvor højt et beløb borgere i København bliver opkrævet, når de indsender en byggeansøgning til kommunen. Nogle københavnere opkræves for en enkelt sagsbehandlers tid, mens andre betaler for to. Det fremgår af et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil på baggrund af B.T.'s afdækning undersøge, om hendes forvaltning overholder reglerne for gebyropkrævning. Dog først efter sommerferien. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil på baggrund af B.T.'s afdækning undersøge, om hendes forvaltning overholder reglerne for gebyropkrævning. Dog først efter sommerferien. Foto: Søren Bidstrup

Børsen

27-årige Sune Schnack, der for mange år siden blev udpeget som kronprins i milliardkoncernen Flügger, går nu for første gang aktivt ind i driften af virksomheden. Som teenager fik Sune Schnack overdraget de fleste af faderen Ulf Schnacks aktier i Flügger.

Ekstra Bladet

Søndag morgen trængte tre maskerede mænd ind i et hus i den lille by Mullerup i Vestsjælland. Her beordrede de en kvinde ind i et tilstødende rum, hvorefter 29-årige Nick Jørgensen blev skudt. Han blev senere fundet dræbt uden for huset. Politiet ved endnu ikke, hvorfor han skulle dræbes.

Information

Dansk politik er i opbrud. Derfor har Information i en ny serie nedsat et dommerpanel, der skal skabe overblik over, hvem der står hvor i det uoverskuelige politiske landskab. Avisen lægger ud med klimapolitikken, hvor Alternativet indtager førstepladsen.

Jyllands-Posten

En højere efterløns- og folkepensionsalder og en dramatisk stigning i antallet af raske og rørige ældre er med til at sørge for, at arbejdsstyrken vokser med 250.000 personer frem mod 2035. Heraf vil tre ud af fire være 65 år eller ældre, viser en prognose udarbejdet af Ældre Sagen.

Kristeligt Dagblad

Mens der er klare politiske mål for at nedbringe antallet af rygere og dræbte i trafikken, gælder det samme ikke for det store antal danskere, der drikker for meget. Det kritiseres af Blå Kors Danmark, der står bag en række anbefalinger til en mere ambitiøs, national alkoholpolitik. Flere eksperter bakker op.

Politiken

Mens unge fra øerne og på landet er flittige til at tage et job efter skoletid, så er der langt mellem unge med fritidsjob i hovedstaden. Forskere vurderer, at forskelle i fritidstilbud, traditioner og normer er en del af forklaringen.

