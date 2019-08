Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

19-årig LTF'er anholdt for at opholde sig på Blågårds Plads

Et medlem af banden Loyal To Familia (LTF) er torsdag aften blevet anholdt for at overtræde et forbud mod at opholde sig på Blågårds Plads på Nørrebro i København. Det sker i forbindelse med en verserende sag, der handler om, hvorvidt LTF skal forbydes permanent. Den anholdte er en 19-årig mand, der er bosiddende i København. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag med krav om fængsling.

Johnson taber walisisk kreds og efterlades med minimalt flertal

Boris Johnson har lidt sit første store nederlag som britisk premierminister. Således har hans kandidat ved et suppleringsvalg torsdag i valgkredsen Brecon og Radnorshire i Wales tabt til en pro-EU-rival. Det viser det endelige resultat, der ligger klar tidligt fredag morgen, skriver det britiske nyhedsbureau PA.

Japan fjerner Sydkorea som privilegeret handelspartner

Japan vil fjerne Sydkorea fra en liste over lande med privilegeret handelsstatus. Planen er natten til fredag dansk tid blevet godkendt af den japanske regering. Det oplyser Japans handelsminister, Hiroshige Seko, skriver nyhedsbureauet Reuters. Med godkendelse bliver Sydkorea fjernet fra Japans såkaldte "hvidliste" over lande, som bliver pålagt et minimum af kontrol i forhold til eksport.

Dani Alves skriver kontrakt med São Paulo frem til 2022

Dani Alves har torsdag skrevet kontrakt med São Paulo FC. Det sker, en måned efter at den brasilianske højreback forlod de franske mestre fra Paris Saint-Germain (PSG). Det bekræfter São Paulo FC. Den brasilianske storklub oplyser videre, at Alves har skrevet kontrakt frem til december 2022.

Bolsonaro fjerner kommissionsmedlemmer efter kritik af drab

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har torsdag fjernet adskillige medlemmer fra en kommission, der undersøger drab og forsvundne personer under Brasiliens militærregime fra 1964 til 1985. Det sker, få dage efter at kommissionsmedlemmerne konfronterede Bolsonaro med den rolle, staten spillede i et drab på en venstrefløjsaktivist under militærregimet.

Saudiarabiske kvinder må nu rejse uden en mands tilladelse

Kvinder i Saudi-Arabien har fået mere frihed til at rejse. Således har Saudi-Arabien fredag ændret på en bestemmelse, så det nu bliver muligt for kvinder over 21 år at rejse ud af landet, uden først at skulle have tilladelse fra en mandlig værge. Ændringen er blevet offentliggjort i det saudiarabiske statsmedie Um Al-Qura.

