Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

EU kritiseres skarpt for aftale om internering af migranter

Fanger skydes i benene og får lov at bløde ihjel. Gravide kvinder bankes med vandslanger og får elektriske stød, hvorefter de aborterer og får besked på at skylle deres børn ud i toilettet. Vagter voldtager kvinder til døde, og mændene i deres celle beordres til at smide ligene ud i ørkenen. Det er den slags, der ifølge flere rapporter venter migranter, når den libyske kystvagt med støtte fra Den Europæiske Union indhenter dem ude på Middelhavet og bringer dem tilbage til det land, de var villige til at dø for at slippe væk fra.

Kendt skuespiller nægter sig skyldig i korruptionssag i USA

Skuespillerinden Lori Loughlin erklærer sig ikke skyldig i anklager om hvidvask af penge. Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til tirsdag dansk tid. 'Hænderne Fulde'-stjernen og hendes mand, designeren Mossimo Giannulli, er sammen med en lang række andre rige forældre sigtet i en stor korruptionssag, der lige nu ruller i USA. Her har flere end 700 velhavende forældrepar angiveligt bestukket sig til at få deres børn ind på fornemme universiteter som Yale og Stanford.

Lori Loughlin mistænkes for have betalt en halv million dollar for at få sine døtre ind på et universitet. Foto: Brian Snyder Vis mere Lori Loughlin mistænkes for have betalt en halv million dollar for at få sine døtre ind på et universitet. Foto: Brian Snyder

Aretha Franklin modtager Pulitzer for sit bidrag til musikken

Selv efter sin død får Aretha Franklin stadig masser af R-E-S-P-E-C-T. Dronningen af soul har således mandag modtaget en æres-Pulitzer for sit uudslettelige bidrag til amerikansk musik og kultur i mere end fem årtier. Det oplyser bestyrelsen bag den amerikanske journalistik-, litteratur- og musikpris Pulitzer, der uddeles hvert år.

Formand Pelosi kritiserer Trump for told på EU-varer

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, demokraten Nancy Pelosi, kritiserer præsident Donald Trump for at pålægge told på EU-varer. Pelosi mener, at USA har mistet en unik mulighed for at opnå en økonomisk fordel over Kina ved ikke at samarbejde med EU.

Nancy Pelosi mener, at USA har mistet en unik mulighed for at opnå en økonomisk fordel over Kina. Foto: JEENAH MOON Vis mere Nancy Pelosi mener, at USA har mistet en unik mulighed for at opnå en økonomisk fordel over Kina. Foto: JEENAH MOON

Tiger Woods får præsidentens medalje for sin utrolige succes

Golfikon og US Masters-vinder Tiger Woods modtager præsidentens frihedsmedalje. Det oplyser den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter mandag. 'Jeg har talt med Tiger Woods for at lykønske ham med sejren i US Masters i går og fortælle ham, at han grundet sin utrolige succes og comeback i sport (golf) - og vigtigst af alt i livet - vil modtage præsidentens frihedsmedalje,' skriver Trump.

Ny rekord: 17,4 millioner så Game of Thrones-premiere

Første afsnit af sidste sæson af "Game of Thrones" slår seerrekord for streamingtjenesten HBO. Ifølge nyhedsbureauet Reuters streamede 17,4 millioner amerikanere afsnittet, der blev lagt ud på HBO's hjemmeside natten til mandag dansk tid. Seerantallet slår HBO's tidligere rekord på 16,9 millioner seere, der blev sat under finaleafsnittet af sæson syv i serien for to år siden.

