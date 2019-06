Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Rødt flertal vil stoppe DR-besparelser og hjælpe Radio24syv

De to partier, der har tegnet mediepolitikken under den borgerlige regering, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, har fået katastrofale valg, og nu vil det nye røde flertal tage et opgør med deres mediepolitik. Det gælder besparelserne på DR og public service samt en redningsplan for Radio24syv, skriver Politiken.

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm fra Den Korte Radioavis på Radio24syv sendte live fra Christiansborg under folketingsvalget onsdag. I rød blok er der bred enighed om, at der skal findes en løsning for netop Radio24syv. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm fra Den Korte Radioavis på Radio24syv sendte live fra Christiansborg under folketingsvalget onsdag. I rød blok er der bred enighed om, at der skal findes en løsning for netop Radio24syv. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

774 stemmer udløser Folketingets billigste mandat

Midt i Alternativets tilbagegang ved valget kom der en overraskelse for partiets nordjyske spidskandidat, Susanne Zimmer. Hun formåede at få et mandat til Folketinget med blot 774 personlige stemmer. Dermed er hun den, der er valgt ind i Folketinget med det færreste antal stemmer.

Uffe Elbæk og Alternativet tabte fire ud af deres ni mandater ved onsdagens folketingsvalg. (Arkivfoto) Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Uffe Elbæk og Alternativet tabte fire ud af deres ni mandater ved onsdagens folketingsvalg. (Arkivfoto) Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Oprørere dræber mindst 21 syriske soldater i angreb i Hama

Jihadister i det nordvestlige Syrien angreb torsdag regeringsstyrker og dræbte mindst 21 soldater. Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder. Torsdagens angreb er det seneste i en række af dødelige angreb i den nordlige del af Hama-provinsen.

En tank tilhørende den tyrkiskstøttede oprørssammenslutning Den Nationale Befrielsesbevægelse (NLF) ses her køre ind i den syriske provins Hama torsdag. Brændende dæk skaber et røgslør mod luftangreb fra regeringsstyrkerne. Omar Haj Kadour/Ritzau Scanpix Vis mere En tank tilhørende den tyrkiskstøttede oprørssammenslutning Den Nationale Befrielsesbevægelse (NLF) ses her køre ind i den syriske provins Hama torsdag. Brændende dæk skaber et røgslør mod luftangreb fra regeringsstyrkerne. Omar Haj Kadour/Ritzau Scanpix

Kaptajn på ulykkesskib i Budapest er også mistænkt i Holland

Kaptajnen på et krydstogtskib, der forulykkede på Donau-floden i Ungarns hovedstad, Budapest, den 29. maj, som efterfølgende blev anholdt i sagen, er også under mistanke i en ulykke i Holland i april. Det oplyser den ungarske anklagemyndighed.

Torsdag bjærgede dykkere ligene af en sydkoreansk kvindelig turist og et ungarsk besætningsmedlem. Det bringer det samlede dødstal op på 19. Ferenc Isza/Ritzau Scanpix Vis mere Torsdag bjærgede dykkere ligene af en sydkoreansk kvindelig turist og et ungarsk besætningsmedlem. Det bringer det samlede dødstal op på 19. Ferenc Isza/Ritzau Scanpix

Ruslands sikkerhedstjeneste slår ned på Jehovas Vidner

Ruslands sikkerhedstjeneste FSB har gennemført en stribe razziaer mod forskellige grupper af Jehovas Vidner. Det er sket i Kaukasien og på Krimhalvøen. En række personer er under aktionerne blevet anholdt og er under mistanke for ekstremisme, hvorved de risikerer adskillige års fængsel.

Sangeren R. Kelly nægter sig skyldig i nye anklager

Sangeren R. Kelly nægtede sig torsdag skyldig i 11 nye anklagepunkter i en sag om seksuelle overgreb begået mod mindreårige. Ved et retsmøde i Chicago tilføjede anklagemyndigheden nye tiltalepunkter i sagen mod R. Kelly, der kan resultere i op til 30 års fængsel.

