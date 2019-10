Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Militæret forlænger udgangsforbud i uroplagede Chile

Militæret i Chile indfører for tredje nat i streg udgangsforbud, mens de voldelige protester fortsætter ufortrødent. Det skriver nyhedsbureauet AFP. I alt 11 personer har siden søndag mistet livet i forbindelse med de voldsomme uroligheder i det sydamerikanske land.

Nasa vil have internationale partnere med på månen

Den amerikanske rumfartsadministrationen Nasa vil på sigt have internationale partnere med til månen. Dermed er der gode chancer for, at den første ikke-amerikaner kan sætte sine fodspor på månens overflade. Det siger administrator hos Nasa Jim Bridenstine til en pressekonference ved en kongres for astronauter i byen Washington D.C. i USA natten til tirsdag.

Nasas udmelding giver gode chancer for, at den første ikke-amerikaner kan sætte sine fodspor på månen. Foto: LAURENT EMMANUEL Vis mere Nasas udmelding giver gode chancer for, at den første ikke-amerikaner kan sætte sine fodspor på månen. Foto: LAURENT EMMANUEL

E-cigaretter kan have hjulpet 50.000 briter med rygestop i 2017

E-cigaretter kan i løbet af et år have hjulpet mindst 50.000 mennesker med at stoppe med at ryge tobaksprodukter i Storbritannien. Sådan lyder et estimat i et studie offentliggjort i tidsskriftet Addiction. Studiet fandt, at succesraten for rygestop steg, samtidig med at brugen af e-cigaretter i Storbritannien steg i 2011. Udviklingen begyndte at aftage i 2015, samtidig med at stigningen i brugen af e-cigaretter blev mindre markant.

55 elefanter er døde af sult under alvorlig tørke i Zimbabwe

Mindst 55 elefanter er omkommet i en nationalpark i det vestlige Zimbabwe siden september. De mange elefanter er døde af sult på grund af den voldsomme tørke, der for tiden plager det afrikanske land. Det oplyser Tinashe Farawo, der er talsmand for Hwange National Park, Zimbabwes største nationalpark. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

(ARKIFOTO) Zimbabwe er ramt af den værste tørke i et årti. Det har store konsekvenser for både mennesker og dyr i landet. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere (ARKIFOTO) Zimbabwe er ramt af den værste tørke i et årti. Det har store konsekvenser for både mennesker og dyr i landet. Foto: MARTIN BUREAU

Homoseksuelle vielser og abort er tilladt i Nordirland

Homoseksuelle vielser og abort er tirsdag blevet tilladt i Nordirland. Ved midnat natten til tirsdag blev strenge love på området officielt lempet i landet. Nordirland er traditionelt set mere religiøst og konservativt end resten af Storbritannien. Det markante skift skal bringe Nordirland tættere på resten af Storbritannien, der har kritiseret nordirerne for deres syn på områderne.

Facebook suspenderer russiske konti forud for valg i USA

Selskabet Facebook suspenderer en række konti på Facebook og Instagram med bånd til Rusland og Iran. De suspenderede profiler har angiveligt forsøgt at påvirke amerikansk politik forud for præsidentvalget i 2020. Det oplyser Facebook i en meddelelse sent mandag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters. Profilerne har givet sig ud for at være personer i USA og har delt opslag med kontroversielle og splittende politiske budskaber.

