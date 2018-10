Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

3F varsler konflikt mod Ilse Jacobsen

På Kurbadet by Ilse Jacobsen i Hornbæk har de 10-19 ansatte i kurbadets restaurant har ingen overenskomst. Det skriver Fagbladet 3F. Det samme gælder 11 medarbejdere på Ilse Jacobsens lager i Gilleleje. 3F Nordsjælland Øst har i både 2016 og 2017 bedt om, at der blev tegnet en overenskomst, og varsler nu en konflikt mod den kendte danske erhvervskvinde og designer. »Det er slut med tålmodigheden,« siger næstformand Ronny Iversen, 3F Nordsjælland Øst.

Alternativets kulturborgmester trækker sig efter kritik

Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, har trukket sig efter kritik for blandt andet urigtige oplysninger om sit cv. På Facebook begrunder han beslutningen med, at hans familie er blevet truet, og at han ikke vil stå i vejen for partiets grønne projekt.

Niko Grünfeld. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Niko Grünfeld. Foto: Sofie Mathiassen

Brand på Bakken er under kontrol efter stor evakuering

Det lykkedes sent onsdag aften brandmænd at få en voldsom brand i forlystelsesparken Bakken under kontrol, efter at alle gæster var blevet evakueret. Ilden brød ud i en restaurant, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.

En brand brød onsdag aften ud i en restaurant på Bakken nord for København. Foto: THOMAS SJØRUP Vis mere En brand brød onsdag aften ud i en restaurant på Bakken nord for København. Foto: THOMAS SJØRUP

Tænketank: Regeringen har brudt sin skattepolitik otte gange

Regeringen har brudt sin egen skattepolitik otte gange siden 2015, vurderer den borgerligt-liberale tænketank Cepos. Det er det såkaldte skattestop, som Cepos har kigget på og fundet brud på, skriver Berlingske.

Dansk kirkegård får buddhistisk gravafsnit

For første gang i Danmark kan buddhister blive bisat på et særskilt afsnit på en kristen kirkegård, skriver Kristeligt Dagblad. På Bispebjerg Kirkegård i København kan danske buddhister således blive bisat sammen med trosfæller i det fri.

Landsstyremedlem trækker sig efter benzinkortsag

Grønlands landsstyremedlem for sundhed, sociale anliggender og justitsvæsen, Doris Jakobsen Jensen, trækker sig fra det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, skriver KNR. Grunden er ifølge mediet en sag om misbrug af et benzinkort, der er knyttet til hendes tjenestebil.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Skolelukninger - især i tyndt befolkede områder - øger tilgangen til privatskoler markant, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tænketanken advarer mod, at udviklingen skaber en mere opdelt befolkning.

Berlingske

Danske Banks bestyrelse er vingeskudt, organisationen er stresset, og ledelsen er handlingslammet, lyder det fra eksperter, efter at banken har fået et overraskende nej af Finanstilsynet til at ansætte Jacob Aarup-Andersen som ny topchef.

Jacob Aarup-Andersen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jacob Aarup-Andersen. Foto: Thomas Lekfeldt

B.T.

Selv om DR flere gange i løbet af sæsonen ville fremstille 25-årige Kathrine Kelså og 27-årige Michael Harders "Gift ved første blik"-ægteskab som dramatisk, var de aldrig i tvivl om, at de skulle blive sammen.

Børsen

Efter Jacob Aarup-Andersen er afvist af Finanstilsynet som ny topchef, bliver det svært for Danske Bank at finde en egnet kandidat, lyder det fra eksperter.

Ekstra Bladet

TDC må endnu en gang til lommerne. Teleselskabet køber således en konkurrent, der har bevist, at det er muligt at levere varen til en attraktiv pris.

TDC. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere TDC. Foto: Mads Claus Rasmussen

Finans

En række eksperter kritiserer Danske Banks bestyrelse for ikke at have set skriften på væggen, da den indstillede den 40-årige Jacob Aarup-Andersen til posten som topchef.

Information

Euroen er et dødsdømt projekt, der har skadet Italien og udelukkende er kommet Tyskland til gode, siger italiensk økonom, der bifalder Italiens opgør med eurozonens forfejlede sparepolitik.

Jyllands-Posten

Flere migranter bruger Marokko som vejen til Europa, og det får EU til at overveje øget støtte til det nordafrikanske land.

Kristeligt Dagblad

Bispebjerg Kirkegård i København har indviet den første danske afdeling for buddhister. Kristendommen opdeler ikke i rent og urent, så der skal være plads til andre religioner på kirkegårde, siger sognepræst.

