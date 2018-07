Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

En 24-årig mand er ramt af skud i benet i Glostrup

En 24-årig mand er blevet ramt i benet af et skud i Glostrup natten til tirsdag. Han er indlagt på Rigshospitalet og er uden for livsfare. Der er tidligt tirsdag morgen ingen anholdte i sagen, fortæller vagtchef Thomas Christensen fra Københavns Vestegns Politi, men politiet har en række vidneforklaringer at arbejde ud fra. »Der er nogle vidner på stedet, der har set en mørk, større bil køre fra stedet,« siger han.

Savnede danskere fra græske skovbrande er i god behold

I flere timer kunne rejseselskabet Bravo Tours ikke få kontakt til tre danske turister, der befandt sig i området nær Rafina i Grækenland, som i øjeblikket hærges af skovbrande. Nu er der godt nyt i sagen. »Vi har været i kontakt med dem nu. De er i god behold,« fortæller pressemedarbejder hos Bravo Tours, Sidsel Nordestgaard, tidligt tirsdag morgen til B.T. Dermed har Bravo Tours nu været i kontakt med alle de 39 danskere, de havde i området.

16-årig pige er forsvundet fra Frederiksberg

Københavns Politi leder i øjeblikket efter en 16-årig pige, der har været forsvundet siden 22:30-tiden mandag aften. Den 16-årige pige, der i øjeblikket er i den danske hovedstad som turist, havde været ude at spise mandag aften sammen med sin familie, som hun rejser med. Det fortæller vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi til B.T. »Da de andre kom tilbage til hotellet, kunne de så konstatere, at de manglede hende,« siger han.

Politi identificerer mistænkt bag dødeligt Toronto-skyderi

Canadisk politi har identificeret den mand, der menes at stå bag et dødeligt skyderi i Toronto søndag aften lokal tid, hvor to blev dræbt og 12 såret. Den mistænkte er den 29-årige Faisal Hussain, der har en række psykiske lidelser, oplyser politiet.

Google overgår forventninger i regnskab trods rekordbøde

Googles moderselskab, Alphabet, fremlagde mandag aften et regnskab, der er bedre, end analytikerne havde forventet. Dermed rammer selskabet ny rekord, til trods for at Google i sidste uge blev tildelt en bøde af EU på 4,34 milliarder euro for at hindre konkurrencen.

Chile undersøger 158 fra den katolske kirke for sexmisbrug

Chilenske myndigheder efterforsker 158 medlemmer af landets katolske kirke for mistanke om at have begået eller dækket over seksuelt misbrug. Sagerne går tilbage til 1960 og involverer 266 ofre, herunder 178 børn og unge. Myndighederne efterforsker alt fra biskopper til munke.

Dagens avisforsider

Berlingske

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, advarer om, at russerne har en række værktøjer til at underløbe det danske samfund. Informationskrigen kan få store konsekvenser, lyder det.

B.T.

Blå blok har generobret flertallet i en ny måling fra YouGov. Men den rå magtkamp mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl og LA-boss Anders Samuelsen kan stjæle opmærksomheden.

Børsen

Ambus-topchef Lars Marcher tror, at salget for alvor vil accelerere efter 2020. Han læner sig dermed op ad storbanken JP Morgan, der forventer en tidobling af salget frem mod 2025.

Ekstra Bladet

Mere end hver fjerde dansker har problemer med smerter på jobbet. En 58-årig chauffør fortæller om sine problemer med rygsmerter, der gør ham til en del af den kedelige statistik.

Information

Kina er på en gevaldig indkøbstur i Europa. Kineserne køber alt fra robotfabrikker til vindmølleparker på vejen. Den oprindelige europæiske begejstring er nu flere steder afløst af nervøsitet.

Jyllands-Posten

Da Danske Bank efter gentagne advarsler i 2015 var i gang med at lukke ned for hvidvaskkunderne i Estland, opdagede ingen tilsyneladende, at banken stadig blev brugt til hvidvask.

Kristeligt Dagblad

Det er især mænd, enlige og danskere med lav indkomst, der får hjemmehjælp og kommer på hospitalet, viser en undersøgelse foretaget blandt en million ældre danskere.

Politiken

44 tørkedøgn siden 1. maj har skabt en ekstrem sommer, men til vinter risikerer varmeregningen at stige for to ud af tre forbrugere. Solen, bonden og grøn omstilling er forklaringen.

