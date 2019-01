Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Ung kvinde i kritisk tilstand efter trafikulykke på Nørrebro

En yngre kvinde er i kritisk tilstand, efter at hun sent om eftermiddagen mandag blev påkørt af en bil på Jagtvej på Nørrebro i København. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup. »Vi har afhørt en del vidner, som overværede ulykken. De fortæller, at kvinden kommer kørende ad Jagtvej. Da hun forsøger at krydse vejbanen et sted, hvor man ikke umiddelbart kan gøre det, bliver hun påkørt af en bil,« siger han.

Mindst 220.000 flypassagerer rammes tirsdag af tysk strejke

Over 220.000 flypassagerer vil tirsdag blive berørt af en strejke i otte tyske lufthavne. Det gælder blandt andet landets største lufthavn i Frankfurt. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Det vil også påvirke nogle flyvninger mellem Frankfurt, København og Billund tirsdag.

Samuelsen får skarp kritik for at udlevere fortrolige samtaler

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er under voldsom kritik fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), og andre politikere på Christiansborg. Det skriver Berlingske tirsdag. I direkte modstrid med en beslutning fra Folketingets øverste ledelse har Udenrigsministeriet givet to forskere fra Københavns Universitet lov til at citere og offentliggøre dybt fortrolige oplysninger fra Folketingets særlige Udenrigspolitiske Nævn.

Dommer blokerer for Trumps opgør med fri prævention til kvinder

En dommer i delstaten Philadelphia har blokeret et forslag fra USA's præsident, Donald Trump, der ville tillade flere virksomheder ikke at betale for kvindelige ansattes prævention. Det skriver nyhedsbureauet AP. Amerikanske virksomheder har været forpligtigede til at betale for kvindelige ansattes prævention gennem deres sundhedsordninger siden 2010. Der har dog været mulighed for at undvige kravet af religiøse grunde.

Donald Trump. Foto: Carlos Barria

Flere er dræbt og 200 anholdt under protester i Zimbabwe

Adskillige mennesker blev dræbt og omkring 200 andre anholdt under protester i Zimbabwe mandag. Det oplyser regeringen i landet. Protesterne kommer, to dage efter at den zimbabwiske regering hævede prisen på brændstof markant. Det sker i et forsøg på at dæmpe den værste økonomiske krise i landet i et årti.

USA's soldater ved grænse til Mexico skal blive til efteråret

De amerikanske soldater, der sidste år blev beordret til USA's grænse af præsident Donald Trump, er blevet forlænget til 30. september i år. Det oplyser Pentagon natten til tirsdag dansk tid.

