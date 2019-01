Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

89-årig amerikansk investeringslegende er død af kræft

Den amerikanske investeringslegende John Bogle er død. Han blev 89 år. Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af en pressemeddelelse fra hans firma Vanguard Group. John Bogle lancerede i 1975 verdens første indeksfond, og Vanguard Group har siden vokset sig til at blive verdens største investeringsforening. I danske medier er John Bogle flere gange blevet omtalt som 'en levende legende i finansverdenen', 'investeringslegenden' og 'topinvestoren'.

ARKIVFOTO af Jack Bogle.

FBI anholder 21-årig for at planlægge angreb på Det Hvide Hus

En 21-årig mand er anholdt for at planlægge et angreb på Det Hvide Hus i USA. Det oplyser FBI ifølge nyhedsbureauet AP. Manden er onsdag blevet anholdt i delstaten Georgia. Han anklages for at have planlagt et attentat mod Det Hvide Hus. Ifølge politiet ville han sælge sin bil for at få penge til skydevåben og eksplosiver. Ifølge statsanklager Byung Pak havde den 21-årige detaljeret planlagt angrebet. Han ville sprænge sig adgang til bygningen med en antitank raket, hvorefter han ville storme bygningen med skydevåben og håndgranater.

ARKIVFOTO af Det Hvide Hus.

Ni udlændinge bliver danskere hvis de trykker Støjberg i hånden

Den meget omdiskuterede håndtrykslov bliver helt aktuel torsdag, når ni udlændinge kan blive danske statsborgere ved en ceremoni i København. Det er tiltænkt, at ceremonier af den slags skal foregå i den kommune, man bor i, men ved den første vil det være udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som giver håndtryk til de nye danskere.

To amerikanske soldater dør i eksplosion i syrisk nøgleby

En eksplosion i den nordsyriske by Manbij har onsdag dræbt adskillige personer - heriblandt to amerikanske soldater. Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) har oplyst, at i alt 16 mennesker har mistet livet i eksplosion. En amerikansk embedsmand siger, at to amerikanske soldater og to civile amerikanere er blandt de dræbte. Det samlede dødstal ligger ikke helt klart endnu.

Grækenlands premierminister vinder mistillidsafstemning

Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, vandt sent onsdag aften en mistillidsafstemning i det græske parlament. Tsipras håber, at han med afstemningen kan sætte punktum i en langvarig navnestrid med nabolandet Makedonien.

Alexis Tsipras.

Theresa May til politiske modstandere: Nu må vi arbejde sammen

Det er tid til at lægge egne interesser til side og finde en løsning på Storbritanniens vej ud af EU. Sådan lyder det fra den britiske premierminister, Theresa May, onsdag aften, efter at hun overlevede en mistillidsafstemning i det britiske parlament.

