Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

18-årig er anholdt for at skyde mod vinterbader i Odense

En 18-årig mand er natten til onsdag blevet anholdt af Fyns Politi, som mistænker ham for at have affyret et luftgevær mod en 57-årig mand tirsdag aften. Det oplyser vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi. Offeret blev ramt i ryggen af et hagl, da han kom op af vandet ved Gammel Havnekaj i Odense omkring kl. 20.25. Manden er uden for livsfare, oplyste politiet tirsdag aften på Twitter.

Den amerikanske præsident Donald Trump ankom tirsdag aften til Vietnams hovedstad Hanoi, hvor han skal diskutere en atomaftale med Nordkoreas leder Kim Jong Un. Foto: KHAM/POOL/Ritzau Scanpix Vis mere Den amerikanske præsident Donald Trump ankom tirsdag aften til Vietnams hovedstad Hanoi, hvor han skal diskutere en atomaftale med Nordkoreas leder Kim Jong Un. Foto: KHAM/POOL/Ritzau Scanpix

Trump ser enormt potentiale for Nordkorea

USA's præsident, Donald Trump, spår Nordkorea en "formidabel" fremtid, hvis landet opgiver sit atomprogram. Det skriver Trump på Twitter fra Hanoi forud for sit møde onsdag med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Trump og Kim Jong-Un ankom begge til Vietnams hovedstad tirsdag, hvorefter de nu de kommende dage skal diskutere en aftale vedrørende Nordkoreas atomprogram.

90.000 flasker af denne type vodka er blevet beslaglagt i Holland på grund af mistanke om, at den russiske vodka skulle sejles til Nordkorea og er tiltænkt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og hans militære ledere. Foto: ROBIN UTRECHT/Ritzau Scanpix Vis mere 90.000 flasker af denne type vodka er blevet beslaglagt i Holland på grund af mistanke om, at den russiske vodka skulle sejles til Nordkorea og er tiltænkt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og hans militære ledere. Foto: ROBIN UTRECHT/Ritzau Scanpix

Holland finder 90.000 flasker vodka med kurs mod Nordkorea

Toldvæsnet i den hollandske havneby Rotterdam har beslaglagt 90.000 flasker russisk vodka, som menes at være tiltænkt Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og hans militære ledere. Det skriver den britiske avis The Guardian. FN har som følge af Nordkoreas atom- og missilprogram indført hårde sanktioner mod Nordkorea, som blandt andet afskærer det lukkede land fra lovligt at importere en lang række produkter. De store mængder spiritus blev tirsdag fundet på et kinesisk containerskib. Ifølge de officielle papirer havde skibet kurs mod en havn i Kina, men de hollandske myndigheder fattede mistanke på grund af skibets “mistænkelige” sejlrute.

Dyreinternatet i Rødovre. Dyreværnsdirektør er frustreret over, at dyr bor på internat i op til et år, fordi ejerne er i fængsel og ikke vil overdrage deres dyr. Nu vil DF se på loven. (Arkivfoto). Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Dyreinternatet i Rødovre. Dyreværnsdirektør er frustreret over, at dyr bor på internat i op til et år, fordi ejerne er i fængsel og ikke vil overdrage deres dyr. Nu vil DF se på loven. (Arkivfoto). Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

DF foreslår tvangsfjernelse af straffefangers dyr

I dag kan hunde, katte og andre dyr bo på et internat i op til et år, fordi ejeren er fængslet og ikke vil overdrage dyret, men det vil DF nu have ændret. De seneste tre måneder har Dyreværnets internat i Rødovre taget sig af 13 hunde, hvis ejer sidder inde. Det er nemlig kun ejeren af dyret, der kan træffe beslutningen om, hvad der skal ske med det, når de selv havner i fængsel. Det vil sige, at ejeren kan stå til flere års fængsel, men alligevel modsætte sig, at kæledyret får et nyt hjem. Dansk Folkepartis Dyrevelfærdsordfører Karina Due vil nu undersøge muligheden for ny lovgivning på området, så dyret automatisk bliver tvangsfjernet, efter det har været på internat i tre måneder.

Tusinder har anmeldt overgreb mod uledsagede migrantbørn i USA

Næsten 6000 tilfælde af seksuelle overgreb mod uledsagede mindreårige flygtninge og migranter er blevet anmeldt til de amerikanske myndigheder siden 2014. Det skriver det politiske medie Axios på baggrund af opgørelser fra det amerikanske sundhedsvæsen og justitsministerium. Migrantbørn, der kommer til USA uden forældre eller nære slægtninge, bliver i udgangspunktet placeret i opsamlingslejre, hvor de er under opsyn, mens deres sag behandles af myndighederne.Ifølge flere af anmeldelserne er der tale om et væld af episoder, hvor ansatte i disse lejre har forgrebet sig på lejrenes børn. Andre anmeldelser beskriver også tilfælde, hvor børnene, der er i næsten alle aldre, mishandler andre børn i lejrene.

En mand bliver reddet ud af den ulovlige nedstyrtede guldmine på den indonesiske ø Sulawesi. Foto: ANTARA FOTO Vis mere En mand bliver reddet ud af den ulovlige nedstyrtede guldmine på den indonesiske ø Sulawesi. Foto: ANTARA FOTO

60 personer frygtes begravet i sammenstyrtet guldmine

60 personer frygtes at være indespærret i en sammenstyrtet guldmine på den indonesiske ø Sulawesi. Redningsmandskab har foreløbigt fundet et dødsoffer og fået 13 mennesker ud i live. Redningsaktionen er fortsat i gang natten til onsdag, hvor man forsøger at evakuere folk. På fotografier fra stedet ses redningsarbejdere og landsbybeboere bære personer væk på bårer i nattemørke. Andre er i gang med at hive overlevende ud.

