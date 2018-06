Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

15-årig knallertkører mister livet

En 15-årig knallertkører mistede torsdag aften livet i en trafikulykke på Sallingsundvej ved Roslev mellem Skive og Mors. Teenageren kørte ind i en bil, der tilhørte en 20-årig bekendt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. »Det drejer sig om en 15-årig knallertkører, der kører ved siden af en bil, der tilhører en bekendt,« siger vagtchef Simon Skelkjær og fortsætter: »Knallertkøreren rammer pludselig venstre siden af bilen. Han vælter og rammer jorden med stor kraft med hovedet, og han bar ikke nogen hjelm.«

Politi: Drabeligt skyderi på avisredaktion var et målrettet angreb

Mindst fem blev dræbt og flere såret under et skyderi torsdag eftermiddag lokal tid på en avisredaktion i Annapolis i den amerikanske delstat Maryland. Ifølge politiet i byen var der tale om et målrettet angreb, men gerningsmandens motiv er endnu ukendt.

Medieforlig sender to nye public service-kanaler i udbud

Regeringen og DF er natten til fredag nået til enighed om et medieforlig, der blandt andet byder på to nye public service-kanaler, forøgelse af public service-puljen, øget støtte til regional og lokal nyhedsformidling, afskaffelse af licensen, et mindre DR og flytning af Radio24syvs hovedsæde.

Politi anholder 575 under protest mod Trumps indvandringspolitik

Amerikansk politi har anholdt 575 personer, der torsdag eftermiddag lokal tid demonstrerede mod præsident Donald Trumps indvandringspolitik. De krævede blandt andet, at familier, der er blevet adskilt af myndighederne ved den mexicansk-amerikanske grænse, hurtigt bliver genforenet.

40 kommuner bryder lov om privat partistøtte

40 af landets kommuner har endnu ikke offentliggjort partiernes erklæringer om privat partistøtte. Det på trods af at regeringen sidste år vedtog nye regler, der forpligter kommunerne til at offentliggøre erklæringerne straks efter modtagelsen, skriver Politiken.

Bali lukker international lufthavn efter vulkanudbrud

Den internationale lufthavn Ngurah Rai på den indonesiske ferieø Bali er natten til fredag dansk tid blevet lukket ned, efter at en vulkan er gået i udbrud. Lukningen påvirker flere end 8000 passagerer, og indtil nu er mindst 48 flyafgange blevet aflyst.

Avisernes forsider

Berlingske

Deltagelse i bandekriminalitet og tre måneders fængsel for vold skal fremover udelukke dansk statsborgerskab på livstid. Det er en del af en aftale, som regeringen er ved at lukke med DF og S.

B.T.

FC København-træner Ståle Solbakke dukkede overraskende op på tredjedagen af den store retssag mellem Kevin Magnussen og hans tidligere manager, Dorte Riis Madsen, for at støtte manageren.

Børsen

Lars Larsen, ejer af Jysk-koncernen, afviser at samarbejde med internetkæmpen Amazon for at sælge flere senge og dyner på nettet. Han tror på sin egen kombination af fysiske butikker og nethandel.

Ekstra Bladet

Den historiske bestikkelsesdom i Atea-sagen har skabt kaos om donationer til Løkkefonden. Fonden har måttet betale donationer for 85.000 kroner tilbage efter dommen.

Information

Migrant- og flygtningekrisen er et nyt grundvilkår. Den erkendelse har indfundet sig på EU-topmødet, hvor en ny migrantionspolitik forhandles. Reglerne skal ændres, hvis Europa skal være politisk stabilt.

Jyllands-Posten

Både eksperter og EU-Kommissionen afviser statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) plan om en migrantlejr uden for EU, da det vil bryde med EU-regler. Inger Støjberg (V) er uenig.

Kristeligt Dagblad

Stadigt flere danskere mistrives eller føler sig ulykkelige. Men jo mere troende, man er, desto større chance har man for at føle sig lykkelig. Troen tilbyder robusthed, lyder en del af forklaringen.

Politiken

Mange kommuner har ikke offentliggjort partiernes erklæring om privat partistøtte, hvilket ellers er lovpligtigt. Reglerne bliver nu indskærpet ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet.

