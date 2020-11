En 57-årig mand er blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for at forsøge at svindle sig til at få udbetalt cirka 1,6 millioner kroner fra corona-hjælpepakkerne.

Dommen er faldet onsdag i Københavns Byret.

Det oplyser Bagmandspolitiet (Søik) på Twitter.

Manden er foruden svindel kendt skyldig i grov dokumentfalsk.

Straffen er den hidtil hårdeste, der er idømt for forsøg på svindel med corona-hjælpepakker. Et flertal i Folketinget besluttede i april, at det skulle give en ekstra hård straf, hvis man begik svindel i forbindelse med corona-hjælpepakkerne.

Det betyder, at man kan straffes op til fire gange så hårdt, hvis man har svindlet med hjælpepakkerne siden da.

/ritzau/