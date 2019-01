Oftest er 5 år nok til at nå i mål med et helt studie.

Men i forbindelse med et mikrobiologisk eksperiment i Skotland markerer de første 5 år kun 1 procent af det samlede studie. Studiet er nemlig planlagt til at løbe til år 2514, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk

Studiets simple mål er at finde ud af, hvor længe mikrober kan overleve i isolation.

»Hvordan falder mikrobers levedygtighed, når de er i dvale?« Sådan lød spørgsmålet, da man lancerede studiet i 2014.



Læs mere på Videnskab.dk: Verdens kedeligste forsøg tæt på klimaks

For at finde ud af det har forskerne forseglet sporer af hundredvis af høbakterier i ampuller. Høbakterier er kendt for at overleve i ekstreme miljøer, mens de er i dvale.

Hvert andet år (i de første 24 år) bryder forskerne nogle af ampullerne for at, hvordan sporene klarer sig. Herefter kommer opfølgningen til at ske hvert 25. år.

De første resultater peger på, at bakterierne har det ganske fint, mens de ligger i dvale, da der endnu ikke har været et tab i deres levedygtighed.

Læs mere på Videnskab.dk: Gymnasiepiger er porno-glade

»Selvom der ikke er nogle tydelige forskelle i levedygtigheden, så kan små forskelle lede til kæmpe forskelle, som studiet skrider frem,« påpeger forskerne i studiet.

Én af de store udfordringer bliver ikke at holde mikroberne i live, men i højere grad at holde selve studiet i live, når der kun skal tjekkes op på det hvert 25. år, påpeger forskerne.

»Hvert 25. år skal forskerne kopiere instruktionerne for at holde instruktionerne opdateret, så de passer til den teknologiske og lingvistiske udvikling. På grund af konserveringens betydning skal det papir og blæk, der arkiveres, være af højeste kvalitet,« noterer forskerne sig.

Flere artikler på Videnskab.dk

Han dræbte verdens ældste dyr



Astronauter ofret af NASA i 1973



Omskæring af mænd giver dårligt sexliv