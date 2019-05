Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Venstre vil lette afgifter for erhvervslivet med nyt udspil

Politik: Venstre fremlægger onsdag et udspil med i alt 17 initiativer, der har til formål at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv. Et af initiativerne er en pulje på 300 millioner kroner til at lette erhvervsafgifter. Det skriver Børsen.

Læs mere her.

Finansminister Kristian Jensen vil med statsminister Lars Løkke Rasmussen og uddennelses- og forskningsminister Tommy Ahlers onsdag præsentere Venstres nye erhvervsudspil på et pressemøde. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Finansminister Kristian Jensen vil med statsminister Lars Løkke Rasmussen og uddennelses- og forskningsminister Tommy Ahlers onsdag præsentere Venstres nye erhvervsudspil på et pressemøde. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vestagers ræs om toppost: Valgsejr giver et helt andet drive

Udland: Resultatet af valget til Europa-Parlamentet har givet Margrethe Vestagers ambition om at blive ny formand for EU-Kommissionen luft under vingerne. Samtidig siger Frankrigs præsident, at det danske euro-nej ikke hindrer topjobbet til Vestager.

Læs mere her.

Margrethe Vestager, her fanget til valgaften i Bruxelles i søndags, er fortsat med i spillet om at blive ny formand for EU-Kommissionen. Yves Herman/Reuters Vis mere Margrethe Vestager, her fanget til valgaften i Bruxelles i søndags, er fortsat med i spillet om at blive ny formand for EU-Kommissionen. Yves Herman/Reuters

S vil have grønne regnemodeller i Finansministeriet

Politik: Miljø og klima skal tænkes ind i alle politikområder og store beslutninger – ikke mindst de økonomiske. Det mener Socialdemokratiet, som foreslår, at miljø- og klimahensyn fremover skal indgå i Finansministeriets regnemodeller. Det skriver Information.

Læs mere her.

Tusk vil søge lige mange kvinder og mænd til EU-topjob

Udland: EU-præsident Donald Tusk vil have ligestilling og mindst to kvinder, når fem poster skal besættes. Det synspunkt var der ifølge præsidenten støtte til under et topmøde tirsdag aften i Bruxelles.

Læs mere her.

- En kønsbalance betyder, at der skal være mindst to kvinder. Om det er muligt, må vi se. Det er i det mindste min plan og min personlige ambition, siger EU-præsident Donald Tusk. Yves Herman/Reuters Vis mere - En kønsbalance betyder, at der skal være mindst to kvinder. Om det er muligt, må vi se. Det er i det mindste min plan og min personlige ambition, siger EU-præsident Donald Tusk. Yves Herman/Reuters

Voldsomme tornadoer sårer 130 personer i Ohio og Indiana

Udland: En person er dræbt, og mindst 130 personer er såret, efter at en række tornadoer har hærget i de amerikanske delstater Ohio og Indiana. Tornadoerne er blandt de 55 tornadoer, som kan have ramt i alt otte stater mandag og tirsdag.

Læs mere her.