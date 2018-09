Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

FN-chef advarer mod potentielt blodbad i syrisk provins

FN's generalsekretær, António Guterres, advarede tirsdag Syrien og dets allierede mod at fortsætte en omfattende storoffensiv mod den oprørskontrollerede provins Idlib i det nordvestlige Syrien. Provinsen "må ikke blive omdannet til et blodbad", lyder det fra Guterres.

Amerikansk kyststat gør klar til værste orkan siden 1954

Orkanen Florence har direkte kurs mod den sydlige del af den amerikanske østkyst med vindstyrker, der ikke er set i området siden 1954. Florence, der nu har en vindstyrke på 220 kilometer i timen, ventes at tage yderligere til i styrke, inden orkanen ventes at ramme kysten torsdag.

Medie: Trump vil slå hårdt ned på udenlandsk valgindblanding

Donald Trump vil underskrive et dekret, der vil betyde, at der indføres sanktioner mod udenlandske selskaber eller personer, der ifølge USA's efterretningstjenester blander sig i amerikanske valg. Det skriver Reuters på baggrund af anonyme kilder, mens Det Hvide Hus afviser at kommentere.

Donald Trump vil skærpe cybersikkerheden forud for midtvejsvalget i USA med sanktioner mod udenlandske personer og selskaber, der forsøger at påvirke amerikanske valg. Mandel Ngan/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump vil skærpe cybersikkerheden forud for midtvejsvalget i USA med sanktioner mod udenlandske personer og selskaber, der forsøger at påvirke amerikanske valg. Mandel Ngan/arkiv/Ritzau Scanpix

Fængslede Lula opgiver præsidentvalg og udpeger sin afløser

Den fængslede ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva opgiver at stille op ved præsidentvalget i Brasilien. I stedet udpeger han partifællen Fernando Haddad. Lula, der var præsident fra 2003 til 2010, afsoner en fængselsdom for korruption. Han er fortsat landets mest populære politiker.

Ghettoaftale får kritik for at bygge på forældede data

Flere beboere end først antaget risikerer at stå uden bolig som følge af den aftale om udsatte boligområder, som regeringen, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året. Det møder kritik fra flere kanter. Det skriver Berlingske.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Mangelfuld statistik om udlændinges uddannelsesniveau har kostet jyske og fynske kommuner 1,4 milliarder kroner. I morgen mødes 21 kommuner for at drøfte, om de skal hive staten i retten.

Berlingske

Lærere på en række folkeskoler har ladet sig nominere til 9. klassernes sidste skoledag i seksualiserede videoer. Red Barnet kalder det et "no go", og Skolelederforeningens formand er rystet.

B.T.

En ydmyget og rystet Nicklas Bendtner kæmper for karrieren efter anklager om vold mod en taxachauffør. Han trådte tirsdag frem foran pressen, hvor han beklagede situationen og nægtede sig skyldig.

Nicklas Bendtner på pressemødet om sin voldssag. Foto: Pedersen, Terje Vis mere Nicklas Bendtner på pressemødet om sin voldssag. Foto: Pedersen, Terje

Børsen

Ti år efter Lehman Brothers udløste et finansielt jordskælv, er de danske banker langt fra bedre polstret. Finanstilsynet ser finanskrisetegn og er bekymret over de vækstivrige banker.

Ekstra Bladet

Af de seks, der blev dømt i forbindelse med starten på den store nordiske rockerkrig på dansk jord, er der kun to Hells Angels rockere tilbage: 'Svend Svin' og 'Bad Ass'.

Information

Professor Ove K. Pedersen er aktuel med en bog om, hvordan konkurrencestaten ændrer den offentlige sektor. En hospitalssygeplejerske mener, at målstyring og sparekrav ikke viser forståelse for faglighed.

Jyllands-Posten

Det er forbedret behandling og ikke screening, som er skyld i, at færre kvinder dør af brystkræft, konkluderer nyt studie. Det skaber strid om screeningens berettigelse.

Kristeligt Dagblad

EU-Kommissionen vil etablere en bevæbnet grænsepatrulje på 10.000 mand, der skal beskytte EU's ydre og indre grænser. Forslaget kan styrke tilslutningen til EU, mener ekspert.

Politiken

Flere timer i skolen giver bedre karakterer. Især børn fra lavtuddannede hjem har gavn af mere undervisning, viser ny forskning. Regeringen vil med et nyt udspil forkorte skoleugen med 1,8 timer.

