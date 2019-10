Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA's forsvarsminister: Tyrkiet kan have begået krigsforbrydelser

Det lader til, at tyrkisk militær og allierede militser er i færd med at begå krigsforbrydelser i forbindelse med offensiven i det nordøstlige Syrien. Det siger USA's forsvarsminister, Mike Esper, i et interview med tv-stationen CBS søndag. »Det lader til, hvis det er sandt, at der er tale om krigsforbrydelser,« lyder det fra forsvarsministeren. Esper kommenterede blandt andet videooptagelser, der viser henrettelser af kurdiske fanger udført af tyrkiskstøttede militser.

Måling: Polens regeringsparti står til sejr ved valg

Polens regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), får ifølge en valgstedsmåling 43,6 procent af stemmerne ved søndagens parlamentsvalg i Polen. Partileder Jaroslaw Kaczynski har erklæret sejr, få minutter efter at valgstederne lukkede klokken 21, og valgstedsmålingerne blev offentliggjort. PiS har ledet Polen siden 2015, og partiet får stor vælgeropbakning på velfærdstiltag, der gavner mange af Polens dårligst stillede. Regeringspartiet har tætte bånd til den katolske kirke og har blandt andet talt imod LGBT-rettigheder.

Medie: Russiske fly bombede fire syriske hospitaler

Russiske fly bombede tidligere i år i løbet af 12 timer fire hospitaler i Syrien. Det skriver den amerikanske avis The New York Times. Avisen har foretaget en undersøgelse af russiske radiooptagelser, journaler fra flyspottere og øjenvidneberetninger. Luftangrebene fandt sted i maj. De er ifølge avisen del af en større tendens til, at styrker, der støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, specifikt har søgt at ramme hospitaler og sundhedsvæsenets infrastruktur.

Bidens søn trækker sig fra udenlandsk selskab efter kontrovers

Hunter Biden, søn af den tidligere vicepræsident Joe Biden, har valgt at trække sig fra bestyrelsen i et kinesisk investeringsselskab, skriver The Washington Post. Samtidig understreger han, at han vil afholde sig fra at arbejde i udlandet, hvis hans far går hen og vinder præsidentvalget næste år.

Hunter Biden, der her ses sammen med sin far, tidligere vicepræsident Joe Biden, er en central figur i Ukraine-sagen på grund af sine forretningsaktiviteter i udlandet. (Arkivfoto) Reuters. Foto: Jonathan Ernst Vis mere Hunter Biden, der her ses sammen med sin far, tidligere vicepræsident Joe Biden, er en central figur i Ukraine-sagen på grund af sine forretningsaktiviteter i udlandet. (Arkivfoto) Reuters. Foto: Jonathan Ernst

Hunter Bidens forretningsforbindelser i udlandet er en central del af den rigsretsproces, der er påbegyndt mod Trump. Han anklages for at have forsøgt at presse Ukraines regering til at undersøge Hunter Biden, der i 2014 tog imod en højt betalt stilling i et ukrainsk energikonsortium, mens hans far som vicepræsident havde ansvaret for USA's energipolitiske forhandlinger med Ukraine.

Fransk tilbagetrækning i Syrien kan være undervejs

Frankrig vil i de kommende timer "sikre" både sit militær og civile i det nordøstlige Syrien i kølvandet på den tyrkiske offensiv mod kurdiske militser. Det meddeler præsident Emmanuel Macrons kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til mandag. Det sker efter et krisemøde i forsvarskabinettet søndag aften. Franske embedsmænd har tidligere meddelt, at en amerikansk tilbagetrækning ville tvinge Frankrig til også at trække sig.

Det skyldes, at man i forhold til logistik er afhængig af amerikanerne.

