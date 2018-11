Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Særlig anklager: Manafort løj over for FBI og brød aftale

Den særlige anklager Robert Mueller beskylder præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort for at have løjet i forbindelse med Muellers Rusland-undersøgelse.

Trump forsvarer brug af tåregas mod kvinder og børn

USA's præsident forsvarer amerikansk politis brug af tåregas mod migranter ved grænsen til Mexico. »De (grænsesoldater, red.) blev presset af nogle meget barske mennesker, og så brugte de tåregas,« lyder det natten til tirsdag dansk tid fra præsident Donald Trump i et interview med Time Magazine. Han fortsætter: »Det korte af det lange er, at ingen kommer ind i vores land, medmindre de gør det på lovlig vis.«

Forlag dropper årbog: Politifolk bange for at tale over sig

Forlaget Frydenlund stopper med at udgive årbogen "Dansk Kriminalreportage" på grund af dårlig økonomi og betjente, der er bange for at tale over sig. Det skriver DR Nyheder.

Sonde er landet for at tage temperaturen på Mars

Efter godt et halvt års rejse landede fartøjet "Insight" mandag aften klokken 20.54 dansk tid på Mars. Fartøjet ramte den tynde Mars-atmosfære med næsten 20.000 kilometer i timen.

Ivanka Trump vil overvære Mexicos præsident blive indsat

Når Mexicos nyvalgte præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, bliver taget i ed på lørdag, vil USA's vicepræsident, Mike Pence, og landets præsidentdatter Ivanka Trump være at finde blandt tilskuerne.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

DF vil finde penge på finansloven til små gymnasier i provinsen. 20 såkaldte udkantsgymnasier skal ifølge partiet hver have et engangsbeløb på 500.000 kroner.

Berlingske

To professorer og en lektor retter skarp kritik mod de nye retningslinjer for krænkende adfærd på Københavns Universitet. Reglerne truer universitetets kerneværdier som akademisk frihed og retssikkerhed.

B.T.

Svigersønnen til den bedragerimistænkte Britta Nielsen blev i januar i år anholdt og sigtet for medvirken til at have kidnappet og truet en polsk håndværker. Svigersønnen nægter sig skyldig.

Børsen

ATP's nu forhenværende direktør Christian Hyldahl gjorde et godt job, men hans fortid i Nordea indhentede ham. Det siger ATP's bestyrelsesformand, Torben M. Andersen.

Ekstra Bladet

En ejendomsmægler kendt fra tv-programmet "Hammerslag" har fået to store bøder for sin opførsel. Men han er fortsat medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, som slår sig op på "tryg og ordentlig bolighandel".

E-avisen Finans

Selv om Christian Hyldahl selv har opsagt sit job hos ATP, får han 12 måneders løn, svarende til 6,8 millioner kroner, med sig i hånden ud af døren.

Information

ATP-direktør blev ramt af nye høje forventninger til den finansielle sektors ansvarlighed. Der er sket et kulturskifte, som branchen har været for langsom til at opfatte, mener iagttager.

Jyllands-Posten

Præsidenterne i Rusland og Ukraine kan paradoksalt nok komme styrket ud af den militære optrapning af konflikten, mener en russisk forsvarsanalytiker. Samtidig er Ruslands fremfærd en advarsel til USA.

Kristeligt Dagblad

Det er langtfra sikkert, at FN's forslag til en migrationspagt som hævdet af regeringen vil sikre flere hjemsendelser og forhindre yderligere migration til Danmark, siger eksperter. Flere lande afviser at skrive under.

Politiken

Coloplast har samlet betalt milliarder til tusindvis af patienter i USA for at få dem til at tie om, at de er skadede af et såkaldt underlivsnet fra virksomheden. Men nu står en patient frem med sin historie.

