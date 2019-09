Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump vikles ind i sag om hemmeligholdt whistleblower-anklage

USA's justitsministerium bliver anklaget for ikke at have videregivet vigtige oplysninger fra en whistleblower om USA's præsident, Donald Trump. Formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, Adam Schiff, anklager torsdag justitsministeriet for at have blokeret for, at embedsmænd i efterretningstjenesten kunne videregive en anklage fra en whistleblower til Kongressen om en mulig kommunikation mellem Trump og en udenlandsk leder.

Myggemiddel kan være årsag til mystiske symptomer i Cuba

Neurotoksiner i pesticider, der bruges til at sprøjte mod myg, kan nu vise sig at være årsag til en mystisk sag om høreproblemer blandt udenlandske diplomater i Cuba. Det viser et nyt canadisk studie offentliggjort torsdag.

Trudeau undskylder for endnu en episode med brunmalet ansigt

Mindre end et døgn efter at Justin Trudeau måtte undskylde for at have malet sit ansigt brunt til en fest i 2001, er Canadas liberale premierminister igen ude at bede om forladelse. Denne gang drejer det sig om en video fra starten af 1990'erne, der viser Trudeau i sine teenageår dækket i mørk makeup, mens han danser og laver ansigter. Videoen blev offentliggjort af det canadiske medie Global News torsdag.

Mails sår ny tvivl om Støjberg-forklaring i sag om asylpar

En intern mailkorrespondance fra Udlændingestyrelsen rejser endnu en gang spørgsmål om forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) forklaring i en sag om ulovlig adskillelse af asylpar. Det skriver Information, der har fået aktindsigt i korrespondancen. Mailsene er fra 10. februar 2016, samme dag som Støjberg udsendte en instruks om, at samtlige unge asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skulle skilles ad.

Saudiskledet koalition udfører militærangreb i havneby i Yemen

Den saudiskledede koalition har udført et militært angreb nord for den yemenitiske havneby Hodeidah. Det oplyser den statslige saudiarabiske tv-station Ekhbariya TV, som påpeger, at der er tale om "legitime militære mål". Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Koalitionen meddeler, at den har ødelagt fire steder, der anvendes til at samle fjernstyrede både og søminer.

