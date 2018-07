Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA optrapper handelskrig mod Kina

Præsident Donald Trumps administration vil indføre told for yderligere 200 milliarder dollar på en række kinesiske varer, oplyser USA's handelsrepræsentant. De nye toldsatser vil blive implementeret om to måneder, tilføjer repræsentanten.

Selvmordsbomber dræber 12 ved vælgermøde i Pakistan

12 mennesker blev dræbt, da en selvmordsbomber tirsdag angreb et vælgermøde i det nordvestlige Pakistan. Blandt de dræbte var en kandidat til det kommende valg den 25. juli. Ud over de dræbte blev 50 såret under angrebet.

Storbritannien optrapper indsatsen i Afghanistan

Den britiske regering vil sende yderligere 440 soldater til Afghanistan. Optrapningen sker efter en direkte forespørgsel fra USA's præsident, Donald Trump, oplyser premierminister Theresa May.

Fængsler og arresthuse er fyldt til bristepunktet

Den gennemsnitlige belægning i landets fængsler og arresthuse er på 99,99 procent, og flere steder må de indsatte dele celler eller afsone i fængslernes værksteder, it-rum eller besøgslokaler, skriver Berlingske.

Ofre for menneskehandel siger nej til hjælp

98 kvinder blev sidste år identificeret som ofre for menneskehandel af de danske myndigheder. 58 af dem tog ikke imod et tilbud om blandt andet psykologhjælp og støtte til hjem eller studie efter hjemrejse, skriver Kristeligt Dagblad.

Australske myndigheder fanger enorm krokodille

Efter adskillige år er det endelig lykkedes parkinspektører i Katherine i det nordlige Australien at indfange en berygtet saltvandskrokodille på knap fem meter. Krokodillen, der menes at være 60 år gammel, vejer mere end 600 kilo. Myndighederne har jagtet den i flere år.

