Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Britiske virksomheders frygt for brexit når nye højder

Bekymringen for brexit blandt de britiske virksomheder er vokset til et niveau, der ikke er set siden 2016. Det viser en ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Deloitte. 83 procent af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at brexit på langt sigt vil svække erhvervslivet i Storbritannien. Det er første gang, at frygten for konsekvenserne af brexit har været så massiv i britisk erhvervsliv, siden et lille flertal af briterne stemte for at forlade EU i juni 2016.

Amerikansk verdensmester hylder buhråb mod Fifas præsident

Den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe fortsatte sin politiske kamp efter VM-sejren i fodbold søndag aften dansk tid. Da Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Fifas præsident, Gianni Infantino, skulle overrække guldmedaljerne til de nykårede, amerikanske verdensmestre, blev der buhet af de to herrer og råbt på ligeløn. Det glæder Rapinoe. »En smule offentlig skam skader ikke nogen. Så jeg er for det,« sagde Rapinoe efter kampen.

Stridende parter i Venezuela vil genoptage forhandlinger

Repræsentanter for de stridende, politiske parter i Venezuela vil genoptage forhandlinger om en løsning på den politiske konflikt i landet. Det oplyser det norske udenrigsministerium i en pressemeddelelse sent søndag aften. Forhandlingerne mellem Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og oppositionsleder Juan Guaidó vil fortsætte den kommende uge i den caribiske østat Barbados.

Trump langer ud efter kritisk ambassadør fra Storbritannien

Det er ikke gået ubemærket hen, at Storbritanniens ambassadør i USA har kaldt præsident Donald Trumps administration for "uduelig". De kritiske bemærkninger fra ambassadøren, Kim Darroch, blev søndag afsløret af den britiske avis Daily Mail, som havde fået adgang til lækkede dokumenter fra Storbritanniens udenrigsministerium. Og bemærkningerne har vakt harme hos Trump, der søndag aften dansk tid langer ud efter den britiske ambassadør.

USA's Pompeo varsler flere sanktioner mod Iran

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, varsler flere sanktioner mod Iran i kølvandet på det iranske styres beslutning om at overskride grænsen for berigelsen af uran. 'Irans seneste udvidelse af sit atomprogram vil føre til yderligere isolation og sanktioner,' skriver Pompeo på Twitter søndag. 'Irans regime vil, hvis det er bevæbnet med atomvåben, udgøre en langt større fare mod verden,' tilføjer udenrigsministeren.

