Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump kræver undskyldning fra fire kvindelige demokrater

USA's præsident, Donald Trump, kræver en undskyldning fra de fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, som han de seneste uger har kritiseret. 'Jeg tror ikke på, at de fire kvindelige kongresmedlemmer er i stand til at elske vores land. De burde sig undskyld til USA og Israel for de forfærdelige og hadefulde ting, de har sagt,' skriver Trump på Twitter og fortsætter: 'De ødelægger Det Demokratiske Parti, men de er svage og usikre personer, der aldrig vil kunne ødelægge vores mægtige nation'.

Hver tredje må ikke bære shorts på jobbet

Danskerne kan ifølge meteorologerne se frem til uhørt varmt vejr i den kommende uge, og for mange kalder solskin og høje temperaturer på lettere beklædning - også i arbejdstiden. Men en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark viser, at næsten hver tredje ikke må iføre sig shorts, når de er på arbejde. Det skriver Fagbladet 3F.

Mexicos dystre drabsstatistik slår rekord

Antallet af drab i Mexico i årets første seks måneder slår rekord. Ifølge officielle tal fra de mexicanske myndigheder blev 14.603 mennesker dræbt mellem januar og juni. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor 13.985 blev dræbt i det latinamerikanske land med omkring 126 millioner indbyggere.

30 personer er kommet til skade i portugisiske skovbrande

30 personer er kommet til skade i to skovbrande, der hærger i det centrale Portugal. En person er i kritisk tilstand og er indlagt med første- og andengradsforbrændinger. Det oplyser de lokale myndigheder sent søndag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brasiliens præsident kritiserer rapport om rydning af regnskov

Den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, kritiserer natten til mandag dansk tid en rapport om den stigende skovrydning i Brasilien. Bolsonaro retter skarp kritik mod det statsligt institut, Inpe, som fører tilsyn med skovrydning i regnskoven i Amazonas, og siger, at instituttets seneste rapport skader Brasiliens omdømme.

