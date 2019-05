Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump beskylder Kina for at bryde løfter i handelssamtaler

USA's præsident, Donald Trump, skærper retorikken mod Kina forud for afgørende forhandlinger i handelsstriden mellem de to lande torsdag. På et vælgermøde i Panama City i Florida natten til torsdag dansk tid retter Trump nye anklager mod Kina om at have brudt løfter i handelssamtalerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Retsudvalg: Justitsminister har udvist foragt for Kongressen

Et retsudvalg i Repræsentanternes Hus i USA har stemt for at ville kende justitsminister William Barr skyldig i at udvise foragt for Kongressen. Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters. Huset med demokratisk flertal mener, at Barr har vist foragt, da justitsministeren kun har villet offentliggøre en redigeret udgave af den særlige anklager Robert Muellers rapport, der skulle undersøge Ruslands involvering i præsidentvalget i 2016. Derudover mener udvalget, at han har vist foragt ved ikke at dukke op til en høring i sagen 2. maj.

Økonomer kritiserer regnestykke bag Løkkes velfærdsløfte

Økonomer kritiserer regnestykket bag statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) velfærdsløfte. Det skriver Berlingske torsdag. Løkke åbnede onsdag valgkampens anden dag med et løfte om at ville afsætte 69 milliarder kroner til velfærd frem mod 2025. Det skal sikre velfærden mod det pres, som der blandt andet skabes af flere ældre. Men flere økonomer kritiserer statsministerens måde at komme frem til de 69 milliarder.

Førende økonomer mener, at regnestykket bag Løkkes løfte om 69 milliarder til velfærden er "optisk bedrag". Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Førende økonomer mener, at regnestykket bag Løkkes løfte om 69 milliarder til velfærden er "optisk bedrag". Foto: Liselotte Sabroe

Trump Jr. skal besvare spørgsmål om russisk kontakt i Senatet

Den amerikanske præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., stævnes af Senatets efterretningsudvalg. Stævningen skal tvinge Trump Jr. til at besvare spørgsmål i udvalget om sin kontakt med Rusland. Det oplyser to anonyme kilder fra den amerikanske Kongres til nyhedsbureauet Reuters. Det er den første kendte stævning af et medlem af præsident Trumps familie, skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligere brasiliansk præsident skal tilbage bag tremmer

Den tidligere brasilianske præsident Michel Temer skal fængsles igen. Det har en dommer onsdag besluttet, skriver nyhedsbureauet Reuters.Temer er sigtet i en sag om omfattende korruption. Han blev i første omgang anholdt og fængslet 21. marts. Blot en uge efter anholdelsen blev han løsladt igen, da en dommer dengang vurderede, at Temer ikke ville udgøre et problem for den videre efterforskning.

