Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

Trump om Kim: Vi har et fremragende forhold

Ifølge USA's præsident, Donald Trump, forløb hans første møde på tomandshånd med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, 'rigtig, rigtig godt'. »Vi har et fremragende forhold,« lød det fra præsidenten efter de første 40 minutter.

Her mødes de to for første gang. Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES Vis mere Her mødes de to for første gang. Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES

Det kan give astma og kol at fjerne børns mandler

Et nyt studie viser, at hver femte, der får fjernet mandler i barndommen, får luftvejssygdomme, allergier og infektioner senere i livet som følge af det. At få fjernet polypper øger også risikoen betydeligt.

Mindst ti mennesker dør i skibskollision

En pram og en katamaran kolliderede på den russiske flod Volga mandag aften. Hidtil er ti lig bjærget. Ulykken skete på floden nær byen Volgograd.

Mindst ti mennesker blev mandag aften dræbt i en kollisionsulykke på floden Volga i Rusland. Maxim Shemetov/arkiv/Reuters Vis mere Mindst ti mennesker blev mandag aften dræbt i en kollisionsulykke på floden Volga i Rusland. Maxim Shemetov/arkiv/Reuters

Politiet rykkede ud til skyderi i Husum

Københavns Politi efterforsker en skudepisode i Husum nordvest for København. Episoden blev anmeldt klokken 00.06 natten til tirsdag. En ung mand er ramt overfladisk. Skyderiet skete omkring Voldparken Skole i Husum, hvor fire unge mennesker befandt sig på en bænk omkring midnat. Herfra er de sandsynligvis blevet beskudt fra et sted oppe på voldene.

Tre VM-stjerner forlader overfaldsramt klub

Tre portugisiske stjerner, der i øjeblikket er i Rusland for at forberede sig til verdensmesterskabet i fodbold, har fortalt deres klub, Sporting Lissabon, at de vil bryde deres kontrakter. Beslutningen er del af en større krise i klubben, efter at spillere blev overfaldet af omkring 50 hætteklædte mænd under en træning i midten af maj.

Spillerne William Carvalho (til venstre), Gelson Martins og Bruno Fernandes har hver især informeret Sporting Lissabon om, at de ønsker at opsige deres kontrakter med klubben. Foto: Rafael Marchante/arkiv/Reuters Vis mere Spillerne William Carvalho (til venstre), Gelson Martins og Bruno Fernandes har hver især informeret Sporting Lissabon om, at de ønsker at opsige deres kontrakter med klubben. Foto: Rafael Marchante/arkiv/Reuters

Dagens avisforsider

Berlingske

Politiet skifter kurs over for narkokriminelle og vil i langt højere grad gå efter bagmændene frem for dem, der fragter narko. Også selv om det medfører, at mindre mængder narko beslaglægges.

B.T.

Frygt for hjemmerøveri, kidnapning af deres børn og trusler om anden kriminalitet får i stor stil Danmarks rigeste til at hyre private livvagter og forskanse deres hjem for at beskytte sig.

Børsen

Milliardsalg af livsværk glipper for modeboss. Ifølge eksperter har et rødglødende marked for virksomhedshandler presset priserne op i et leje, hvor købere begynder at trække sig.

Ekstra Bladet

Tre prominente topadvokater får lange fængselsstraffe for at malke filmbranchen for 100 millioner kroner. Sagens mest kendte ansigt, den 73-årige Johan Schlüter, blev idømt fire års fængsel.

Information

Efter otte år kan Grækenland som det sidste af fem EU-lande være på vej ud af de låneprogrammer, der skulle forhindre en statsbankerot. Men Grækenland har fortsat store problemer ifølge økonom.

Jyllands-Posten

Unge kæmper med omverdenens fordomme og opfattes ofte som dumme, hvis de går den faglærte vej frem for gymnasiet. Det viser undersøgelse.

Kristeligt Dagblad

Jødisk samfundsliv er væk i størstedelen af Sverige. Senest har trusler fået en jødisk forening i Umeå til at lukke. Lektor kalder udviklingen alarmerende.

Politiken

For få måneder siden truede Kim Jong-un og Donald Trump hinanden med udslettelse. Nu mødes de til topmøde, som måske vil gøre verden klogere på, hvorfor Nordkoreas leder nu omfavner gamle fjender.

