Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

Tre drenge sigtet for gruppevoldtægt af 14-årig

Tre unge drenge i alderen 15 til 16 år blev torsdag varetægtsfængslet i surrogat ved Retten i Helsingør. De er sigtet for at have gruppevoldtaget en kun 14-årig pige ved tre forskellige lejligheder i oktober og november 2017. Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi på Twitter.

Læs mere her

Trump er klar med milliardtold på kinesiske varer

USA's præsident, Donald Trump, har godkendt en plan om at pålægge told på varer fra Kina for milliarder af dollar, siger en unavngiven regeringskilde. Det ventes, at Trump fredag vil offentliggøre en revideret toldliste omfattende 800 varegrupper.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: NICHOLAS KAMM

Australien tvinger præster til at bryde tavshedspligt

Den australske delstat Southern Australia vil med en ny lov tvinge præster i den katolske kirke til at afsløre personer, som i skriftemål går til bekendelse om seksuelle overgreb på børn.

Læs mere her

Boligforening forbyder trampoliner på grund af larmende børn

Boligforeningen af 1944 i Nørresundby har bedt sine medlemmer om at fjerne alle trampoliner inden for 14 dage. Begrundelsen er, at foreningen har modtaget adskillige klager på grund af larm i forbindelse med leg på trampolinerne, skriver Nordjyske Medier.

Læs mere her

Radikale øger afstand til S

I sin partiledertale på Folkemødet torsdag skærpede Radikales politiske leder, Morten Østergaard, tonen over for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Østergaard stiller således som betingelse for radikal støtte til en kommende S-ledet regering, at det spirende parløb med Dansk Folkeparti stopper.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Morten Østergaard. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO af Morten Østergaard. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dagens avisforsider

Berlingske

Det har været fast praksis i årtier at skærme kinesere mod demonstranter, fortæller en række politifolk. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil have kulegravet officielle kinesiske statsbesøg tilbage til 1995.

Læs mere her

B.T.

Overborgmester i København Frank Jensen (S) godkendte praksis med at låne rådhuset gratis til politikerbryllupper. Nu fastslår Ankestyrelsen i en afgørelse, at det var ulovligt.

Læs mere her

Frank Jensen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Frank Jensen. Foto: Nils Meilvang

Børsen

Pensionsbosser vil have virksomhederne til at dele flere detaljer om topchefernes lønpakker. Regeringen præsenterer et nyt lovforslag næste år.

Læs mere her

Ekstra Bladet

En voldsom rockerkonflikt i det sydsjællandske har sat rockergruppen Mongols skakmat.

Information

I Paris demonstrerer studerende for at bevare et omstridt optagelsessystem. I USA kæmper skoleelever for at skærpe kontrollen med skydevåben. 50 år efter 1968 eksperimenterer unge med nye måder at protestere på.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Statsejede PostNord har tabt 91 millioner kroner på et datterselskab, der fragter gods. Selskabet kritiseres for unfair konkurrence.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Henning Bagger

Kristeligt Dagblad

Danskerne ønsker større fokus på etik i debat om genmodificerede fødevarer, men politikerne lytter ikke, konkluderer ny undersøgelse. Men gmo-teknologi kan være nødvendig, hvis verdens befolkning skal brødfødes.

Læs mere her

Politiken

Skandaler og Tibetsagen får nu justitsministeren til at bestille en ekstern undersøgelse af Rigspolitiets, PET's og anklagemyndighedens håndtering af data.

Læs mere her