Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump afviser at ville bygge et Trump Tower i Grønland

På Twitter deler præsident Donald Trump et billede af en bygd i Grønland, hvor der er redigeret et højhus af guld med navnet 'Trump' på toppen ind i billedet. Jeg lover ikke at gøre dette ved Grønland, skriver han.

USA's præsident, Donald Trump, har i weekenden bekræftet, at han er interesseret i Grønland ud fra et strategisk synspunkt. (Arkivfoto). Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix Vis mere USA's præsident, Donald Trump, har i weekenden bekræftet, at han er interesseret i Grønland ud fra et strategisk synspunkt. (Arkivfoto). Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix

Techgiganter aflytter brugere og nedskriver indholdet

Ansatte i firmaer hyret af techgiganterne Apple og Google har aflyttet og transskriberet lydfiler fra danskeres telefoner og højttalere, uden at brugerne var klar over det, skriver Politiken. Det kræver politisk handling, mener Stine Bosse fra Djøf.

Techgiganter som Apple og Google har haft ansatte til at gennemlytte og transskribere danske optagelser fra virksomhedernes digitale assistenter, Apples Siri og Googles Assistant, skriver Politiken. (Arkivfoto) Dado Ruvic/Reuters Vis mere Techgiganter som Apple og Google har haft ansatte til at gennemlytte og transskribere danske optagelser fra virksomhedernes digitale assistenter, Apples Siri og Googles Assistant, skriver Politiken. (Arkivfoto) Dado Ruvic/Reuters

Twitter: Kina skaber politisk uro i Hongkong med tweets

Tweets fra Kina er blevet brugt i et bevidst forsøg på at skabe politisk uro i Hongkong, skriver selskabet Twitter Inc på sin blog. Formålet har været at 'undergrave protestbevægelsens legitimitet og politiske positioner' i Hongkong.

Prokinesiske demonstranter på gaden i Hongkong for at støtte det kinesiske regime. Ifølge Twitter står Kina bag en misinformationskampagne på de sociale medie for at skabe uro i Hongkong. Henry Nicholls/Reuters Vis mere Prokinesiske demonstranter på gaden i Hongkong for at støtte det kinesiske regime. Ifølge Twitter står Kina bag en misinformationskampagne på de sociale medie for at skabe uro i Hongkong. Henry Nicholls/Reuters

USA advarer Grækenland mod at assistere iransk tankskib

USA har over for den græske regering udtrykt sin holdning til det iranske tankskib, der mandag satte kurs mod Kalamata i Grækenland. Enhver indsats for at assistere skibet vil blive anset som støtte til en terrororganisation, siger en amerikansk embedsmand.

Det iranske tankskib, som Gibaltar har frigivet, satte mandag kurs mod Grækenland. USA advarer den græske regering om, at det vil blive anset som et forsøg på at hjælpe Irans Revolutionsgarde, hvis man assisterer skibet i Grækenland. Jon Nazca/Reuters Vis mere Det iranske tankskib, som Gibaltar har frigivet, satte mandag kurs mod Grækenland. USA advarer den græske regering om, at det vil blive anset som et forsøg på at hjælpe Irans Revolutionsgarde, hvis man assisterer skibet i Grækenland. Jon Nazca/Reuters

Statsministeren skal i samråd om stabschefs særlige rolle

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vil have statsminister Mette Frederiksen (S) til at besvare spørgsmål om det omstridte politiske sekretariat, som har hendes særlige rådgiver, Martin Rossen, i spidsen som stabschef. Det skriver Berlingske.

