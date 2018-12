Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump afviser at stoppe nedlukning uden penge til grænsemur

En delvis nedlukning af den offentlige sektor i USA ser ud til at fortsætte noget tid endnu. Således afviser præsident Donald Trump at opgive sit krav om at få afsat penge på næste års finanslov til sin udskældte grænsemur mod Mexico - et krav som Demokraterne gentagne gange har nægtet at efterkomme.

Indonesien dirigerer alle fly uden om vulkan i udbrud

Indonesiske myndigheder har torsdag dirigeret alle flyvninger uden om vulkanen Anak Krakatau. Det skyldes, at vulkanen er i udbrud og har sendt askeskyer adskillige hundrede meter op i luften. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Irak: Møde med Trump blev droppet på grund af uenighed

Et møde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Iraks politiske ledere blev aflyst på grund af uoverensstemmelser om mødets form. Det meddeler den irakiske premierministers kontor onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump kom onsdag overraskende på besøg hos de amerikanske soldater i Irak.

Amerikaner krydser Antarktis som den første uden hjælp

Amerikaneren Colin O'Brady blev onsdag det første menneske, der har krydset Antarktis uden hjælpemidler. Det skriver nyhedsbureauet AP. Rejsen over det enorme kontinent tog 54 dage og blev inden start kaldt umulig. Undervejs har O'Brady ikke modtaget ekstra forsyninger eller støtte fra andre.

Børn kommer til skade ved fyrværkeriets lunte

Hver tredje barn, der blev bragt på skadestuen sidste nytår med skader fra fyrværkeri, stod selv ved lunten i forbindelse med ulykken. Det viser tal fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital (OUH).

