Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Boeing udskifter en af sine topchefer midt i krise

Den amerikanske flyproducent Boeing har udskiftet den øverst ansvarlige for selskabets afdeling for passagerfly. Det oplyser den amerikanske flyproducent tirsdag ifølge flere medier. Meddelelsen kommer, dagen før selskabet offentliggør kvartalsregnskab og få dage efter nye afsløringer om Boeings ulykkesramte MAX-fly. Kevin McAllister er den højst placerede chef, som er blevet udskiftet, siden et fly af typen 737 MAX 8 i marts styrtede ned i Etiopien.

Kevin McAllister fratræder som direktør for Boeing Commercial Airplanes. Foto: ERIC PIERMONT Vis mere Kevin McAllister fratræder som direktør for Boeing Commercial Airplanes. Foto: ERIC PIERMONT

Tyrkiet vil ikke genoptage offensiv mod kurdere i Syrien

Tyrkiet vil ikke genoptage sin militære offensiv i Syrien mod kurdiske styrker. Det meddeler Tyrkiets forsvarsministerium natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Tyrkiske styrker indledte den 9. oktober en offensiv mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien. Men torsdag i sidste uge accepterede Tyrkiet efter aftale med USA at indstille kamphandlingerne i fem døgn.

Topdiplomat vidner i Ukraine-sagen og øger presset på Trump

Uden en undersøgelse om korruption mod tidligere vicepræsident Joe Biden, ville Ukraine ikke modtage militærbistand fra USA. Sådan var opfattelsen i den ukrainske regering, siger USA's fungerende ambassadør til landet, William Taylor, under en kongreshøring tirsdag ifølge flere amerikanske medier. Taylor er den seneste af en lang række diplomater, der afhøres i forbindelse med rigsretsprocessen mod præsident Donald Trump.

William Taylor (højre) hævder, at Ukraines regering ikke var i tvivl om, at militærbistand afhang af Biden-undersøgelse. Foto: SERGEY DOLZHENKO Vis mere William Taylor (højre) hævder, at Ukraines regering ikke var i tvivl om, at militærbistand afhang af Biden-undersøgelse. Foto: SERGEY DOLZHENKO

Sarri efter sent comeback: Vi holdt hovedet koldt

Juventus' træner, Maurizio Sarri, roser sit hold for at holde hovedet koldt efter at have været bagud i 77 minutter mod russiske Lokomotiv Moskva i Champions Leagues gruppe D. Det siger den italienske træner, efter at Juventus i kampens sidste kvarter scorede to mål og vandt 2-1 hjemme i Torino. - Det blev en svær kamp, da vi kom bagud. Men vi var gode til at holde hovederne kolde, siger Maurizio Sarri.

Rapport: Institutioner overser tegn på overgreb mod børn

Hvis et barn møder op i børnehaven eller skolen og fortæller, at det er blevet slået derhjemme eller ligefrem kommer med fysiske tegn på overgreb, reagerer personalet resolut og sender en underretning til kommunen. Derimod halter det mere med reaktionen, hvis barnet viser indirekte tegn på overgreb – for eksempel ændrer adfærd, opfører sig anderledes end jævnaldrende eller har gentagen modvilje mod at ville med forældrene hjem. Det fremgår ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten af en rapport, som Deloitte har udarbejdet for Socialstyrelsen.

