Tarantino slår sin egen rekord for en åbningsweekend

Den amerikanske filminstruktør Quentin Tarantinos nye værk "Once Upon a Time in Hollywood" ser ud til at blive et økonomisk hit. Filmen kom op i biograferne fredag og solgte i åbningsweekenden billetter for 40 millioner dollar ifølge websiden Box Office Mojo. Det er det største beløb en Tarantino-film har hevet ind i de tre første dage.

Amerikaner smadrer 16 år gammel rekord i 400 meter hæk

Den olympiske mester Dalilah Muhammad har sat verdensrekord i 400 meter hækkeløb for kvinder med 52,20 sekunder. Det skete søndag ved de amerikanske atletikmesterskaber i Des Moines i delstaten Iowa. Den tidligere rekord lød på 52,34 sekunder og blev sat i 2003 af russeren Yuliya Pechonkina.

Dalilah Muhammad slår rekord fra 2003 i 400 meter hækkeløb ved de amerikanske atletikmesterskaber. Foto: JAMIE SQUIRE Vis mere Dalilah Muhammad slår rekord fra 2003 i 400 meter hækkeløb ved de amerikanske atletikmesterskaber. Foto: JAMIE SQUIRE

Trumps svigersøn ejer lejligheder plaget af mus i Baltimore

Donald Trump har kaldt Baltimore for "ulækker og rotteplaget". Søndag skriver flere amerikanske medier, herunder Boston Globe, at Trumps svigersøn, Jared Kushner, ejer flere af lejlighedskomplekserne i og omkring Baltimore amt, hvor mange af dem er blevet kritiseret for blandt andet at være plaget af mus.

Jared Kushner ejer flere lejligheder, der var plaget af mus, i Baltimore, som Donald Trump har kaldt ulækker. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Jared Kushner ejer flere lejligheder, der var plaget af mus, i Baltimore, som Donald Trump har kaldt ulækker. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

16-årig vinder 20 millioner kroner ved VM i Fortnite

En 16-årig amerikaner vinder 20 millioner kroner for sejren ved VM i e-sport-spillet Fortnite natten til mandag dansk tid. Kyle Giersdorf, der spiller under navnet "Bugha", var blandt 100 computerspillere, der i turneringen på Arthur Ashe Stadium i New York kæmpede om den samlede præmiesum på 30 millioner dollar svarende til 200 millioner kroner.

Flere personer er skudt ned på madfestival i Californien

En bevæbnet person har sent søndag eftermiddag lokal tid affyret skud på en madfestival i byen Gilroy det nordlige Californien. Det skriver flere amerikanske medier. En talsmand for politiet i byen Gilroy, der ligger syd for San Jose, bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der er affyret skud, samt at der er tilskadekomne.

