Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Langt de fleste unge får plads på ønskegymnasiet

Ud af 29.542 ansøgere til STX har 95,6 procent af landets unge fået deres førsteprioritet. Det er mere end 19 ud af 20 unge, der til sommer kan starte på det gymnasium, som de har ønsket som førstevalg. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner. »Det er en balance mellem at sikre, at så mange som muligt får deres førstevalg, men også at der er gode ungdomsuddannelsestilbud i hele landet,« siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Forfatter: Næste bog i serie bag Game of Thrones kommer i 2020

Efter otte års venten kan "Game of Thrones"-fans endelig se frem til George R.R. Martins næste bog i den populære serie "A Song of Ice and Fire". Den seneste bog blev udgivet i 2011 med titlen "A Dance with Dragons", og den tog seks år at skrive. Martin har været inde over filmatiseringen af hans bogserie, og det har været en af grundene til, at Martin har været otte år om at skrive den sjette bog, udtaler han selv.

Seriemorder henrettet: Spredte skræk og rædsel i 80'erne

En seriemorder, der dræbte ti kvinder i 1984, er blevet henrettet i Florida. En kvinde, der overlevede et af hans overfald, overværede henrettelsen. Det skriver nyhedsbureauet AP. 65-årige Bobby Joe Long blev erklæret død klokken 6:55 torsdag aften lokal tid efter at have fået en dødelig indsprøjtning i Floridas statsfængsel. Gennem otte måneder i 1984 spredte Long skræk og rædsel, da den ene kvinde efter den anden blev fundet dræbt på bestialsk vis i Tampa Bay-området.

Armstrong: Jeg ville ikke ændre noget ved min fortid

Den tidligere professionelle cykelrytter Lance Armstrong ville ikke ændre noget ved sin dopingfortid, hvis han fik muligheden. Det fortæller den 47-årige amerikaner, der fik frataget sine syv sejre i Tour de France på grund af dopingmisbrug, i et kommende interview med det amerikanske tv-medie NBC Sports, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Facebook fjerner over tre milliarder falske profiler

I perioden oktober 2018 og til marts 2019 har Facebook fjernet mere end tre milliarder falske profiler. Det er et rekordantal af falske brugere, der er blevet fjernet. Det viser en ny rapport fra Facebook ifølge britiske BBC. Facebook forklarer, at de så sig nødsaget til at fjerne de falske profiler på grund af, hvad der beskrives som "andre typer indhold". På mange af profilerne var indhold som vold, børneporno og propaganda.

