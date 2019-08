Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

39-årig kvinde dør i forsøg på at slå hastighedsrekord

Den 39-årige amerikanske racerkører og tv-stjerne Jessi Combs blev onsdag dræbt i et forsøg på at slå hastighedsrekorden på land. Combs, der er kendt blandt fans for at være den hurtigste kvinde i verden på fire hjul, forulykkede, da hun i en raketbil forsøgte at slå kvindernes verdensrekord på land, der lyder på 823 kilometer i timen.

New York-senator opgiver forsøg på at blive præsident

Demokraten Kirsten Gillibrand, der er valgt i New York til Senatet, opgiver sit forsøg på at blive nomineret som sit partis kandidat til præsidentvalget i 2020. Ifølge The New York Times har Gillibrand taget beslutningen, fordi hun ikke har kvalificeret sig til den næste debatrunde for partiets kandidater.

Dødstal efter angreb på mexicansk bar stiger til 28

Mindst 28 personer har mistet livet, efter at bevæbnede mænd tirsdag stormede ind på en stripbar i havnebyen Coatzacoalcos i det sydlige Mexico, hvor de skød omkring sig. Derefter blokerede de alle udgange og satte ild til stedet. Det fremgår af oplysninger fra myndigheder og øjenvidner onsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Oversvømmelse af fodboldbane i Marokko koster syv livet

Mindst syv personer er omkommet i en oversvømmelse af en fodboldbane i Marokko. »Vi er i chok. Jeg er 64 år, og jeg har aldrig set lignende nedbør,« siger et øjenvidne, som ikke ønsker sit navn frem.

Kasper Schmeichel redder to straffespark i ligacupsejr

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel reddede to straffespark, da Leicester onsdag sendte Newcastle ud af ligacuppen, der er den mindste af de to pokalturneringer i England.

