Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Færre syrere end forventet søger om familiesammenføring

I flere år har danske politikere advaret om, at der i 2018 ville komme en ny bølge af syriske flygtninge til landet. Det var forventet, at 11.000 syrere ville ankomme som følge af familiesammenføringer. Men indtil nu er der i alt tale om 54 familiesammenføringer, skriver Berlingske.

13-årig norsk pige fundet død 150 meter fra sit hjem

Norsk politi har åbnet en drabssag, efter at en 13-årig pige natten til mandag blev fundet død i Varhaug i det sydvestlige Norge. Hun blev fundet på en sti kun 150 meter fra sit hjem. Politiet efterforsker sagen som et drab og får hjælp til efterforskningen fra det norske kriminalpoliti.

13-årige Sunniva Ødegård blev natten til mandag blev fundet død i Varhaug i det sydvestlige Norge. Foto: Privat Vis mere 13-årige Sunniva Ødegård blev natten til mandag blev fundet død i Varhaug i det sydvestlige Norge. Foto: Privat

S vil bekæmpe kviklån med reklameforbud og låneloft

Socialdemokratiet vil gå til kamp mod kviklån med ti nye forslag, som partiet vil indføre, hvis det vinder det kommende folketingsvalg. Højst to kviklån per person og markant færre reklamer i det offentlige rum. Sådan lyder to af partiets forslag, skriver Politiken.

Reglerne for reklamer for kviklån i tv, radio og på internettet skal skærpes markant, forslår Socialdemokratiet. Ligeledes skal det undersøges, hvordan et direkte forbud kan udformes - ligesom man har på tobak. Anne-Christine Poujoulat/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere Reglerne for reklamer for kviklån i tv, radio og på internettet skal skærpes markant, forslår Socialdemokratiet. Ligeledes skal det undersøges, hvordan et direkte forbud kan udformes - ligesom man har på tobak. Anne-Christine Poujoulat/arkiv/Ritzau Scanpix

Verdens største kongepingvinkoloni er skrumpet med 90 procent

Antallet af kongepingviner på øen Ile aux Cochons er på tre årtier skrumpet fra to millioner til 200.000. Det oplyser forskere i en artikel, der mandag er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Antarctic Science.

Zimbabwe stemte i stort tal ved første valg efter Mugabe

Valgdeltagelsen ved parlaments- og præsidentvalget i Zimbabwe mandag, som var det første, efter at Robert Mugabe blev afsat, ligger i gennemsnit på omkring 75 procent, oplyser landets valgkommission. Det er højere end ved det seneste valg i 2013.

Lokale valgobservatører ser til, mens resultater fra et valgsted i forstaden Mbare uden for hovedstaden, Harare, gøres op mandag aften. Luis Tato/Ritzau Scanpix Vis mere Lokale valgobservatører ser til, mens resultater fra et valgsted i forstaden Mbare uden for hovedstaden, Harare, gøres op mandag aften. Luis Tato/Ritzau Scanpix

Avisernes forsider



Berlingske

Flerkoneri er ulovligt i Danmark. Men et ukendt antal muslimer praktiserer alligevel flerkoneri. Det sker ved at indgå muslimske ægteskaber, som ikke registreres hos danske myndigheder.

B.T.

Stjerneadvokaten Merethe Stagetorn er død 75 år gammel. Hendes datter fortæller om hendes sidste tid. Hun led af sygdommen demens og levede det sidste år af sit liv på plejehjem.

Forsvarsadvokat Merethe Stagetorn. Foto: Erik Refner Vis mere Forsvarsadvokat Merethe Stagetorn. Foto: Erik Refner

Børsen

Direktøren for den landmandsejede grovvareproducent og milliardkoncern DLG, Kristian Hundebøll, vurderer, at tørken skaber problemer for landbruget, som også vil have konsekvenser i 2019.

Ekstra Bladet

Stjerneadvokat Merethe Stagetorns døde af demens. Hendes søn og datter fortæller om, hvordan deres mor smuttede væk mellem fingrene på dem som følge af sygdommen.

Information

Politikere i Danmark er alarmerede over, at formænd for dansk-tyrkiske kulturforeninger udtrykker sympati for den højrenationalistiske, islamistiske gruppe De Grå Ulve.

Jyllands-Posten

Brugen af samfundstjeneste er steget markant. Også i sager om grov vold undgår flere og flere fængselsstraf. Blå blok var imod lovændringen, men har ikke ændret den.

Kristeligt Dagblad

Stadig flere unge med minoritetsbaggrund søger hjælp mod genopdragelsesrejser, oplever rådgivningstjeneste. Forebyggelsen bør rettes mod forældrene, der også er under pres fra flere sider.

Politiken

Danske Døves Ungdomsforbund udgav i 2012 et medlemsblad med en guide til, hvordan døve misbruger tolkeordningen, og advarede Københavns Kommune om det. Men ingen reagerede.

