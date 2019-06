Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Roskilde Festival skruer ned for larm og alkohol

Alkohol, smøger, larm og vilde gæster har altid været en del af Roskilde Festival, og mange festivalgæster deltager muligvis for at få et frirum fra dagligdagens stress og jag. Det vil fortsætte på festivalen i 2019, men nu kommer Roskilde også til at eksperimentere med en ny form for festivaloplevelse. I det nye område kaldet Hydration Zone vil der være mindre støj, og øl og drinks er uden procenter.

Læs mere her

Regeringsaftale kan hindre hjemsendelse af somaliere

Stik imod den tidligere regering og Socialdemokratiets ønske bliver det sværere at udsende herboende somaliere til Mogadishu, selv om de ifølge myndighederne ikke har behov for beskyttelse. Det skriver Politiken. Det er konsekvensen af den politiske aftale, som den nye S-regering har lavet med sit parlamentariske grundlag i rød blok.

Læs mere her

Mette F. samler magt i Finansministeriet og Statsministeriet

Danmarks nye statsminister, Mette Frederiksen (S), har ved flere lejligheder udtalt, at hun vil have et mere magtfuldt statsministerium. Hun har samtidig udtalt, at Finansministeriet har sat sig på magten, og at de andre ministerier har svært ved at udvikle politik uden fra første færd at måle på, hvad det vil betyde for økonomien. Ved regeringsdannelsen torsdag stod det dog klart, at en stor andel af økonomidelen i det tidligere økonomi- og indenrigsministerium bliver flyttet til Finansministeriet, som dermed bliver styrket.

Læs mere her

Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Studerende meldt savnet i Nordkorea bekymrer premierminister

Australiens premierminister, Scott Morrison, er "meget bekymret", efter at en australsk studerende er meldt savnet i Nordkorea. Det oplyser Morrison ifølge flere nyhedsbureauer natten til fredag dansk tid. »Det er selvfølgelig meget bekymrende. Jeg er meget bekymret. Vi har modtaget stor sympati fra andre lande, der er klar til at hjælpe os,« siger Morrison til tv-stationen Nine Networks uden at uddybe, hvilke lande der er tale om.

Læs mere her

Bahrain hjemkalder ambassadør i Irak efter protestaktion

Bahrains flag blev fjernet og erstattet med et palæstinensisk banner, da over 200 demonstranter torsdag aften brød ind på et område ved Bahrains ambassade i Irak. Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer. I protest mod en USA-ledet konference i Bahrain, der skal sikre en fredsaftale mellem Israel og Palæstina, satte demonstranterne ild til flere israelske flag og viftede i stedet med de irakiske og palæstinensiske flag.

Læs mere her