Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Rory McIlroy vinder sæsonfinalen i golf og rekordpræmie

Rory McIlroy vinder sæsonfinalen på PGA Tour, Tour Championship, og dermed hele den sæsonlange turnering FedEx Cup søndag. Sejren indbringer McIlroy den største pengepræmie i golfhistorien på 15 millioner dollar, svarende til 100 millioner kroner.

Læs mere her

Politiet i Hongkong anholder 12-årig blandt 36 personer

36 personer, herunder en 12-årig, er blevet anholdt af politiet i Hongkong efter nye voldsomme protester. Det meddeler Hongkongs politi i en pressemeddelelse mandag. Anholdelserne skete, efter at voldsomme protester mod regeringen fandt sted søndag aften. Her kastede demonstranter med sten og brandbomber mod politiet, der svarede igen ved brug af vandkanoner og tåregas.

Læs mere her

Foto: Thomas Peter Vis mere Foto: Thomas Peter

Israel hævner raketter fra Gaza og retter luftangreb mod Hamas

Israels militær har udført luftangreb mod Hamas-bevægelsen i Gazastriben. Det oplyser militæret, efter at tre raketter blev affyret fra området ind i det sydlige Israel søndag. Ifølge det israelske militær var et af målene for luftangrebene et kontor tilhørende en kommandør fra Hamas i den nordlige del af Gazastriben. Der er ingen rapporter om omkomne, skriver nyhedsbureauet AP.

Læs mere her

Nicki Pedersen har formentlig brækket hånden i slemt styrt

Den 42-årige danske speedwaykører Nicki Pedersen er kommet slemt til skade i et styrt. Under et løb i den polske PGE Ekstra Liga for sit klubhold Zielona Gora stødte danskeren sammen med australske Jack Holder fra modstanderne, Torun, i første heat. I et opslag på Nicki Pedersens Facebook-side står der, at styrtet højst sandsynligt har kostet en brækket hånd og brækkede ribben.

Læs mere her

USA og Japan er tæt på ny aftale om handel og landbrug

USA og Japan har forhandlet store dele af en handelsaftale på plads. Det siger den amerikanske præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe, ved G7-topmødet i Biarritz i Frankrig søndag. De to regeringsledere forventer at underskrive aftalen i New York i næste måned.

Læs mere her