Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Selvmordslæge får stadig henvendelser hver eneste dag

Det vælter fortsat ind med henvendelser til den pensionerede læge Svend Lings, der i både by- og landsret er blevet kendt skyldig i at have medvirket til selvmord. Det fortæller 77-årige Svend Lings forud for, at Højesteret mandag behandler hans sag. - Folk kontakter mig hver dag. Det er mindst én person om dagen, men andre dage er der fire til fem samme dag.

Medie: Donald Trump blev inviteret til topmøde i Nordkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sendte i slutningen af august en skriftlig invitation til USA's præsident, Donald Trump, om et topmøde mellem de to i hovedstaden Pyongyang. Det rapporterer den sydkoreanske avis Joongang Ilbo mandag på baggrund af oplysninger fra diplomater. Det skriver Bloomberg News og Reuters. Det fremgår ikke, hvordan invitationen er blevet taget imod.

Forsanger i The Cars er fundet død i sin lejlighed

Forsangeren i rockbandet The Cars, Ric Ocasek, er død, 75 år gammel. Det skriver det amerikanske medie New York Post. Ocasek blev fundet i sin lejlighed på Manhattan i New York af sin tidligere kone søndag eftermiddag, oplyser politikilder til mediet. Politiet mener, at han døde af naturlige årsager.

USA er klar til modsvar efter angreb på saudisk olieanlæg

USA er klar til et modsvar efter lørdagens angreb mod saudiske olieanlæg. Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter natten til mandag. - Der er grund til at tro, at vi kender gerningsmændene. Vi er klar, afhængig af bekræftelse, men vi venter på at høre, hvem Saudi-Arabien mener, der står bag angrebet, og under hvilke vilkår vi bør fortsætte, skriver Trump.

Prisen på råolie ryger i vejret efter angreb i Saudi-Arabien

Prisen på råolie stiger med over ti procent efter lørdagens droneangreb mod to olieanlæg i Saudi-Arabien. Dermed er der også udsigt til dyrere benzin. Da handlen med råolie begyndte klokken 00.00 dansk tid hoppede prisen op med omkring 15 procent, skriver nyhedsbureauet Reuters. Efter omkring en time ligger prisen på en tønde Nordsø-olie omkring 13 procent højere i lidt over 68 dollar.

