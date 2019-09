Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Norsk skib redder 50 nødstedte migranter i Middelhavet

Det norske skib "Ocean Viking" har søndag reddet 50 migranter i Middelhavet ud fra Libyens kyst. Det skriver nyhedsbureauet AP. Skibet, der styres af en gruppe af humanitære organisationer, stødte søndag eftermiddag på en overfyldt gummibåd 25 kilometer fra kysten.

Flere er bragt på hospitalet efter knivstikkeri i Valby

Et ukendt antal personer er kommet til skade i et slagsmål i Valby natten til mandag. En eller flere personer er ramt af knivstik. 'Flere tilskadekomne er bragt til Rigshospitalet. Vi er massivt til stede i området,' skriver Københavns Politi i et tweet. Som følge af hændelsen har Københavns Politi afspærret et område nær Akacieparken og Valby Langgade.

Nadal vinder 19. grand slam-titel mod stærk russer

Den spanske tennisspiller Rafael Nadal vinder sin 19. grand slam-titel med en sejr på 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 over russiske Daniil Medvedev i US Open-finalen. Begge spillere fremviste spil af højeste klasse, og det var kun med nød og næppe, at Nadal i femte sæt efter knap fem timers spil fik hevet titlen hjem.

Rafael Nadal og Daniil Medvedev efter finalekampen. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Rafael Nadal og Daniil Medvedev efter finalekampen. Foto: JOHANNES EISELE

29 personer mister livet i to angreb i Burkina Faso

Mindst 29 personer er søndag dræbt i to separate angreb i det nordlige Burkina Faso. Det oplyser regeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mindst 15 civile blev dræbt og seks blev såret, da en lastbil med passagerer kørte hen over en sprængladning i Sanmatenga-provinsen. Regeringen omtaler i en meddelelse hændelsen som et "terrorangreb".

Lovgivere vil have hastedebat for at tøjle Boris Johnson

Britiske lovgivere vil mandag anmode om en ekstraordinær debat, hvor man vil forsøge at tvinge den konservative regering til at offentliggøre dokumenter om konsekvenserne af et brud med EU uden en skilsmisseaftale. Lovgiverne har stor interesse i at se regeringens egne dokumenter, der viser, hvad man selv antager, der vil ske uden en aftale med EU.

