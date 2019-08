Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Puerto Rico erklærer undtagelsestilstand og gør klar til storm

En tropisk storm ved navn Dorian har tirsdag retning mod Puerto Rico og Den Dominikanske Republik. Stormen ventes at være tæt på orkanstyrke, når den nærmer sig øerne onsdag. Puerto Ricos guvernør, Wanda Vazquez, har erklæret undtagelsestilstand i det selvstyrende territorie under USA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tiltale: Mand tog på borgmester - og voldtog en anden

Københavns Byret tager onsdag hul på en alvorlig straffesag, hvor en borgmester er en af de forurettede. På anklagebænken sidder et nu tidligere medlem af Enhedslistens bestyrelse i København. Den 30-årige mand er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse i forbindelse med en fest i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) hjem.

Tre politibetjente meldes dræbt i eksplosioner i Gaza City

Eksplosioner har tirsdag ramt to kontrolposter i Gazastriben og dræbt tre politibetjente. Adskillige andre palæstinensere er såret. Det oplyser det Hamas-drevne indenrigsministerium i Gaza. Ministeriet erklærer samtidig undtagelsestilstand i området.

Sara Slott kvalificerer sig til OL i Tokyo

Danmarks største atletiknavn, Sara Slott Petersen, har kvalificeret sig til OL i Tokyo i Japan næste sommer. Tirsdag aften løb den danske OL-sølvvinder fra legene i Rio således 400 meter hækkeløb i tiden 54,89 sekunder ved Palio Città della Quercia i Italien. OL-kravet er på 55,40 sekunder.

Brasilien vil tillade kommercielt landbrug på indfødtes jord

Et brasiliansk kongresudvalg har tirsdag godkendt en forfatningsændring, der tillader kommercielt landbrug på jord tilhørende landets oprindelige befolkning. Det er ellers en praksis, som hidtil har været forbudt. Forslaget bliver nu sendt videre til behandling i et særligt nedsat udvalg.

