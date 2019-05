Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump nominerer tidligere ambassadør i Finland til ny minister

USA's præsident, Donald Trump, har nomineret en ny minister med ansvar for det amerikanske luftvåben. Valget er faldet på Barbara Barrett, den forhenværende formand for det offentligt finansierede rumforskningsagentur The Aerospace Corporation. Det oplyser Donald Trump på Twitter, skriver nyhedsbureuaet AFP.

Præsident bortauktionerer Lamborghini for at hjælpe fattige

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, er ikke bare flyttet ud af det officielle præsidentpalads Los Pinos i Mexico City. Han bruger det også til at bortauktionere beslaglagte luksusvarer til gavn for fattige i landet. Det skriver nyhedsbureauet AP. Søndag den 26. maj slår præsidentpaladset for første gang dørene op for den første af mange auktioner. Her vil det være muligt at byde på en Lamborghini Murcielago fra 2007 til en værdi af knap en halv million kroner.

Store dagbøder presser belgisk ekskonge til faderskabstest

Den tidligere belgiske konge Albert II har efter flere måneders protest indvilget i at afgive en faderskabstest. Faderskabstesten skal afgøre, hvorvidt den 51-årige belgiske kunstner Delphine Boël er Alberts datter, hvilket hun har hævdet i årtier. For seks måneder siden afgjorde en domstol, at Albert skulle aflevere en dna-prøve. Men det skete ikke, og den 16. maj afgjorde domstolen derfor, at ekskongen skulle betale dagbøder på 37.000 kroner til Boël for hver dag, der gik uden en test.

Ny Tarantino-film får stående ovationer og anmelderros

Filminstruktøren Quentin Tarantino har ifølge anmeldere og publikum bedrevet et storslået film, der tirsdag havde premiere på filmfestivalen i Cannes. Hans seneste film, "Once Upon a Time in Hollywood", blev således modtaget med stående ovationer af publikum i seks minutter ifølge filmmagasinet The Hollywood Reporter. Og de første anmeldelser er også særdeles positive over for stjerneinstruktørens bidrag til filmfestivalen.

USA mistænker Syrien for nyt angreb med kemisk våben

USA mistænker syriske regeringsstyrker for søndag at have udført et angreb med kemiske våben mod oprørere i Idlib. Det fremgår af en erklæring fra USA's udenrigsministerium tirsdag. I erklæringen bliver Syriens præsident, Bashar al-Assad, advaret om konsekvenserne, hvis mistanken om kemisk krigsførelse bliver bekræftet.

