Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

Minister overvejer at skrotte populær studieretning

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fremlagde på et møde i gymnasieforligskredsen i sidste uge et forslag om at nedlægge gymnasiets mest populære studieretning, skriver Altinget. Der er tale om studieretningen med engelsk og samfundsfag på højniveau, som 16 procent procent af studenterne i 2017 havde gået på.

Læs mere her

Forsøgte at røve McDonald's med en køkkenkniv

Sent tirsdag aften forsøgte en mand at røve en McDonald's i Haderslev. Gerningsmanden kom ind på fast food-restauranten og truede med en køkkenkniv. Men da han trak kniven, flygtede personalet fra kasseområdet - og gerningsmanden fik derfor ikke noget udbytte med sig. »Han opgiver simpelthen,« fortæller politiets vagtchef.

Læs mere her

Kim Jong-un inviterer Trump til Nordkorea

Forholdet mellem Nordkorea og USA blomstrer fortsat efter tirsdagens topmøde i Singapore. Kim Jong-un har således "med glæde" accepteret en invitation fra Donald Trump til at besøge Det Hvide Hus. Samtidig har Kim gengældt invitationen og inviteret Trump til at besøge Nordkorea.

Læs mere her

Kim Jong-un og Donald Trump ses her sammen tirsdag. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Kim Jong-un og Donald Trump ses her sammen tirsdag. Foto: ANTHONY WALLACE

S kræver svar fra minister om jysk højspænding

Der er forvirring om, hvorvidt et planlagt 170 kilometer langt højspændingskabel gennem Jylland vil kunne graves ned eller ej. Derfor vil Socialdemokratiets energi- og klimaordfører, Jens Joel, nu kalde minister i samråd.

Læs mere her

Politi rykkede ud til muligt 'udslip' på hospital

Politi og brandvæsen rykkede tirsdag aften klokken 22.43 ud til Aabenraa Sygehus efter meldinger om et muligt udslip på hospitalet. Det viste sig, at en patient på sygehuset var kommet til at affyre en peberspray.

Læs mere her

Dagens avisforsider

Berlingske

Præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, jagtede begge en sejr på topmødet i Singapore. Kim rejste hjem med en stor sejr. Trump med en mere luftig.

Læs mere her

B.T.

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold Nicki Bille har været gennem en stor nedtur. Senest er han ifølge franske medier blevet idømt en måneds ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel i Monaco.

Nicki Bille. Foto: Henning Bagger Vis mere Nicki Bille. Foto: Henning Bagger

Børsen

I fem år har omsætningen i Haldor Topsøe stået stille. Derfor jagter ejerfamilien investorer og åbner mulighed for en børsnotering om fem til syv år.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Hustruen til en slovakisk ishockeyfan, som er varetægtsfængslet for vold mod justitsminister Søren Pape Poulsen samlever, retter skarp kritik mod statsministeren for allerede at have dømt hendes mand.

Information

Aftalen mellem Nordkorea og USA lever ikke op til vores almindelige forestillinger om et historisk øjeblik. Med Trump har vi fået en uorden, hvor ord og billeder ikke er, hvad de giver sig ud for at være, skriver Information i en leder på forsiden.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Topmødet i Singapore dyrkede den gode stemning med brede smil, men det kan ikke dække over, at aftaleteksten er endnu mindre konkret end forventet. Det vigtigste punkt er endda kopieret fra et tidligere møde.

Foto: KCNA Vis mere Foto: KCNA

Kristeligt Dagblad

Verden er nærmere fred efter mødet mellem Trump og Kim Jong-un. USA’s præsident gav mere, end han fik af Nordkoreas diktator. Betydning af mødet på lang sigt afhænger af de næste skridt.

Læs mere her

Politiken

Mens Kim Jong-un rejste fra topmødet i Singapore med en drømmeaftale, så smuldrede den amerikanske præsident Donald Trumps stålfasthed, da det kom til stykket.