Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet undersøger skudepisode i København

Københavns Politi er natten til tirsdag i gang med at undersøge et skyderi i Valby. Vagtchef Henrik Brix har tidligere oplyst, at skyderiet skulle være sket i nærheden af Toftegårds Plads lidt før klokken 22 mandag aften. Politiet fortæller, at man har anholdt en 19-årig mand.

Læs mere her

Unicef: 200 millioner børn på verdensplan lider af fejlernæring

Hvert tredje barn under fem år i verden er enten underernæret eller overvægtig. Derudover har seks ud af ti børn på verdensplan ikke æg, mejeriprodukter, fisk eller kødprodukter som en fast del af den daglige diæt. Det er konklusionen i en ny undersøgelse udarbejdet af FN's børneorganisation, Unicef. Rapporten er offentliggjort natten til tirsdag.

Læs mere her

Canadier modtager fornem forfatterpris for anden gang

Forfatterne Margaret Atwood og Bernardine Evaristo modtager den prestigefulde hæder Booker Prize, der uddeles sent mandag aften. Prisen uddeles til et værk, der er skrevet på engelsk, og den er blevet uddelt siden 1969. Margaret Atwood modtager prisen for romanen "The Testaments" - på dansk "Gileads døtre" - mens Bernardine Evaristo modtager prisen for "Girl, Woman, Other".

Læs mere her

Margaret Atwood og Bernardine Evaristo. Foto: SIMON DAWSON Vis mere Margaret Atwood og Bernardine Evaristo. Foto: SIMON DAWSON

Trump godkender sanktioner mod Tyrkiet efter offensiv i Syrien

USA's præsident, Donald Trump, har sent mandag aften dansk tid underskrevet et dekret, der indfører sanktioner mod en række repræsentanter i den tyrkiske regering. Det meddeler den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, ifølge nyhedsbureauet AFP. Trump havde tidligere på aftenen varslet sanktioner i et opslag på Twitter. Sanktionerne kommer som følge af den tyrkiske offensiv i Syrien.

Læs mere her

Børn skal hjælpes til et sikkert liv på nettet

Børn er lette ofre for kriminalitet på nettet, hvor de for eksempel snydes til at afgive personlige oplysninger eller til at trykke på links, der kan give hackere adgang til deres computere. Men mange børn ved ikke bedre, og derfor er der et behov for, at forældre får en hjælpende hånd, så de bedre kan tale med deres børn. Det fortæller direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Læs mere her