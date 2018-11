Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politi lukker 33.654 internetbutikker

Som del af en stor, international aktion har Europol beslaglagt 33.654 domænenavne, der sælger falske varer online. Hjemmesiderne sælger blandt andet forfalskede lægemidler, piratkopierede film, tv-serier og musik samt software og elektronik og andre falske produkter. Blandt de 26 lande, der var del af operationen, er Danmark.

Eksplosion nær kemisk fabrik i Kina dræber 22 mennesker

En eksplosion i nærheden af en kemisk fabrik i provinsen Hebei i det nordlige Kina har dræbt 22 mennesker. 22 andre er kvæstet. De er bragt til behandling på hospitalet. Det oplyser lokale myndigheder.

En brændt cykel nær eksplosionen.

Rapport: Der vil være 867.258 indvandrere i Danmark i 2060

I fremtiden vil endnu flere indbyggere i Danmark have udenlandsk baggrund. I 2060 vil der være 867.258 ikkevestlige indvandrere eller efterkommere. Det viser en ny fremskrivning fra Danmarks Statistik. Tallet er i dag 493.468. Det skriver Berlingske og Jyllands-Posten.

Senator i Mississippi sikrer Republikanernes 53. senatsplads

Den republikanske senator Cindy Hyde-Smith vinder den sidste senatsplads i USA's midtvejsvalg. Således vinder Hyde-Smith den 53. republikanske senatsplads. Det sker ved anden runde af midtvejsvalget i Mississippi.

Cindy Hyde-Smith.

Legalisering af hash tvinger politihunde i USA på pension

Omkring hver femte politihund i USA kan blive tvunget på tidlig pension. Det skyldes, at de er trænet til at opsnuse cannabis, som bliver legaliseret i flere og flere amerikanske stater. Det skriver NBC News.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Det, vi i dag anser for ulækkert affald, bliver mad for mennesker og dyr i fremtiden. Og den fremtid kan være ganske tæt på, spår direktør fra Teknologisk Institut i Aarhus.

Berlingske

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark er femdoblet de seneste 30 år og vil fremover fortsat stige markant. I 2060 forventes der at være 867.258 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.

B.T.

Venner og familie sagde et rørende farvel til Morten Grunwald, men Lily Weiding, Grunwalds mangeårige hustru, var syg og kunne ikke deltage i bisættelsen.

Børsen

Hovedstadens glohede boligbyggeri er på vej ned i omdrejninger, viser en analyse. Det kan være startskuddet til en generel økonomisk afmatning.

E-avisen Finans

Pensionskæmpen PFA vil skrotte sin særlige Kundekapital-model, der ellers har været en stor succes i den danske pensionssektor og sikret kunderne ekstraordinært høje afkast.

Ekstra Bladet

28-årige Cecilie Schmeichel, Peter Schmeichels datter, blev mobbet som barn og var ekstremt overvægtig. Men nu har hun lagt livet om og tabt sig 30 kilo.

Information

Selv om Peter Birch Sørensen ønsker at fortsætte som formand for Klimarådet, vælger energi- og klimaministeren at udskifte ham. Oppositionen kritiserer regeringen for at skille sig af med sine kritikere.

Jyllands-Posten

Danmark skal blive bedre til at integrere en stigende andel af indvandrere for at kunne opretholde arbejdsstyrken, påpeger forskere på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Kristeligt Dagblad

En ny undersøgelse viser, at flere end hver tiende indbygger i 45 af landets kommuner er indvandrer eller efterkommer. For ti år siden var det kun tilfældet i halvt så mange kommuner.

Politiken

Skattestyrelsen vil sætte ind mod en udbredt finte, hvor fodboldklubber hyrer spilleres agenter for at undgå skat. Statskassen kan dermed gå glip af millioner. FC København har blandt andet ændret en kontrakt med det klare formål at få en spiller til at undgå skat.

