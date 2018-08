Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mnangagwa fortsætter som Zimbabwes præsident

Zimbabwes præsident, Emmerson Mnangagwa, fra partiet Zanu-PF fik over 50 procent af stemmerne ved mandagens præsidentvalg, oplyser landets valgkommissionen. Oppositionen nægter at anerkende resultatet.

Læs mere her

Tørstige bier sutter ferskvand op på stranden på Læsø

Det varme og tørre sommervejr har fået ferskvandet til at fordampe fra mange af landets vandløb og småsøer, som er tørret ud. Så bierne må flyve mod andre ferskvandskilder for at hente væske til biboet.

Læs mere her

Bier jagter ferskvand ved stranden på Læsø, torsdag den 2. august 2018. Udtørrede vandløb, søer og vandhuller har sendt bierne på jagt efter ferskvand på stranden på øens nordside. Morten Juhl/Ritzau Scanpix Vis mere Bier jagter ferskvand ved stranden på Læsø, torsdag den 2. august 2018. Udtørrede vandløb, søer og vandhuller har sendt bierne på jagt efter ferskvand på stranden på øens nordside. Morten Juhl/Ritzau Scanpix

Piloter opsiger overenskomstaftale med SAS ét år før tid

SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige har besluttet sig for at benytte sig af muligheden for at opsige deres overenskomstaftale med SAS ét år før tid. Det erfarer Berlingske fra flere kilder.

Læs mere her

Malis præsidentvalg skal afgøres i ny valgrunde

Malis præsidentvalg skal ud i en ny valgrunde, efter at hverken landets nuværende præsident, Ibrahim Boubacar Keita, eller rivalen Soumalia Cisse fik nok stemmer til at sikre sig sejren i første omgang.

Læs mere her

Tilhængere af den maliske præsident, Ibrahim Boubacar Keita, fejrer resultaterne af landets præsidentvalg. Issouf Sanogo/Ritzau Scanpix Vis mere Tilhængere af den maliske præsident, Ibrahim Boubacar Keita, fejrer resultaterne af landets præsidentvalg. Issouf Sanogo/Ritzau Scanpix

Efterretningschef: Rusland forsøger at splitte USA før valg

Amerikanske topembedsmænd retter anklager mod Rusland om at stå bag en "gennemgribende" kampagne, der har til formål at påvirke den offentlige opinion og det kommende midtvejsvalg i USA i november.

Læs mere her

USA's minister for indenlandsk sikkerhed, Kirstjen Nielsen (i midten), taler på en pressekonference i Det Hvide Hus sammen med efterretningschef Dan Coats (t.v.), FBI-direktør Christopher Wray (nr. to fra højre) og general Paul Nakasone (t.h.), der står i spidsen for regeringens særlige cyberenhed. Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix Vis mere USA's minister for indenlandsk sikkerhed, Kirstjen Nielsen (i midten), taler på en pressekonference i Det Hvide Hus sammen med efterretningschef Dan Coats (t.v.), FBI-direktør Christopher Wray (nr. to fra højre) og general Paul Nakasone (t.h.), der står i spidsen for regeringens særlige cyberenhed. Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix

Avisernes forsider



Berlingske

Den kinesiske magtelite tager bestik af Trumps konfrontationer med Kina og vil opruste militært. Kina er allerede den største våbenleverandør i Afrika og anlægger militære baser langs den nye "silkevej" til Europa og Afrika.

Læs mere her

USAs præsident, Donald Trump, møder Kinas præsident, Xi Jinping, 9. november 2017, før handelskrig blev en realitet. Foto: NICOLAS ASFOURI/Ritzau Scanpix Vis mere USAs præsident, Donald Trump, møder Kinas præsident, Xi Jinping, 9. november 2017, før handelskrig blev en realitet. Foto: NICOLAS ASFOURI/Ritzau Scanpix

B.T.

Fængselsforbundet lægger sig fladt ned, efter en terrormistænkt fange formentlig byttede tøj med en gæst og nu er på fri fod.

Læs mere her

Al togdrift til og fra Københavns Hovedbanegård stod stille, og politiet evakuerede banegården, da de onsdag den 1. august 2018 ledte efter en undvegen fange. Foto: Henrik R. Petersen Vis mere Al togdrift til og fra Københavns Hovedbanegård stod stille, og politiet evakuerede banegården, da de onsdag den 1. august 2018 ledte efter en undvegen fange. Foto: Henrik R. Petersen

Børsen

Den danske topchef Kåre Schultz kræser for aktionærerne med et nyt mål om på fem år at reducere kæmpegælden i israelske Teva Pharmaceuticals.

Læs mere her

Ekstra Bladet

En dømt sexforbryder sneg sig med på en sommerlejr for udsatte børn og deres familier. Her forulempede han to piger på seks år.

Læs mere her

Information

Hundredvis af fisk er døde i Odense Å som følge af den ekstremt varme sommer. En forsker vurderer, at fiskedøden formentligt er et resultat af klimaforandringer.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Det går ikke hurtigere med at lære dansk og komme i job, efter man har frataget flygtninge retten til ferie, mener sproglærere, pædagoger og socialrådgivere.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Stadig flere tyskere vælger at sende deres børn i det danske mindretals institutioner syd for grænsen. Mens nogle ser udviklingen som et positivt udtryk for dansk tiltrækningskraft, frygter andre for danskheden.

Læs mere her

Politiken

Flyselskaber forsøger i stor stil at undgå at betale den erstatning, passagererne har krav på, når deres fly er forsinket eller strejkeramt. Tusindvis af danske kunder søger hjælp for at få Ryanair til at betale.

Læs mere her