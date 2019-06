Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Otte ud af ti vælgere: Hønges EU-afbud er ikke i orden

19.687 vælgere satte krydset ud for SF'eren Karsten Hønge ved europaparlamentsvalget. Han valgte at give sit mandat videre til en partikollega for at søge vælgernes stemmer til folketingsvalget, men den beslutning møder modstand hos vælgerne. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau. I undersøgelsen svarer 81,4 procent af de adspurgte, at det ikke er i orden at trække sig og give sit mandat til en anden, efter at man er blevet valgt. »Det nummer tilgiver vælgerne ikke sådan uden videre. Jeg tror, at han skal indstille sig på, at der kommer en afklapsning ved Folketingsvalget,« siger politisk kommentator Hans Engell.

Elizabeth holdt tale om internationalt samarbejde for Trump

Storbritanniens dronning Elizabeth holdt en tale om internationalt samarbejde til gallamiddag med USA's præsident, Donald Trump. Det skriver nyhedsbureauet AP. Hun fremhævede vigtigheden af de internationale institutioner, som Storbritannien, USA og andre allierede havde stiftet efter Anden Verdenskrig. Den britiske dronning nævnte ingen internationale institutioner i sin tale. Men ifølge AP hentydede hun blandt andet til Nato og FN.

Politiet vil undersøge Neymar for it-kriminalitet

Ud over anklager om voldtægt bliver den brasilianske fodboldstjerne Neymar nu også undersøgt for it-kriminalitet. Det skriver nyhedsbureauet AP. Midt i forberedelserne til den forekommende sydamerikanske fodboldturnering for landshold Copa America vil det brasilianske politi have Neymar til at aflægge vidneforklaring om en video, han lagde på Instagram efter voldtægtsanklagerne mod ham.

To betjente og to soldater er skuddræbt under angreb i Libanon

To politimænd og to soldater er blevet skudt og dræbt i Libanon mandag aften dansk tid. Det oplyser hæren i Libanon, skriver det statslige nyhedsbureau i Libanon, NNA. De fire blev dræbt, da en bevæbnet gerningsmand åbnede ild mod en af sikkerhedsstyrkens patruljer i byen Tripoli i det nordlige Libanon.

Militærråd i Sudan skrotter alle aftaler med opposition

Det midlertidige militærråd i Sudan skrotter alle tidligere indgåede aftaler med oppositionen. Det oplyser formanden for militærrådet på sudansk tv natten til tirsdag dansk tid. Det skriver Reuters. Ifølge militærrådet er oppositionen medskyldig i, at forhandlingerne om en magtoverdragelse i Sudan nu sættes tilbage til start.

