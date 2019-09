Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Tirsdag åbner det britiske parlament: Dramatik forude

Skal briterne snart til valg? Og bliver brexit igen udskudt? Der er en dramatisk uge i vente i britisk politik, hvor parlamentet åbner tirsdag. Sådan lyder det fra Ole Helmersen, lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS.

Læs mere her

Kevin Harts hustru efter trafikulykke: Han klarer den

Den amerikanske komiker og skuespiller Kevin Hart, der blev alvorligt kvæstet i en bilulykke søndag, klarer den. Det siger hans hustru ifølge Hollywood-mediet TMZ. - Han kommer til at få det godt igen, siger Eniko Parrish.

Læs mere her

Trumps nye ambassadør i Mexico langer ud efter Frida Kahlo

Den nyudnævnte amerikanske ambassadør i Mexico har stukket hånden i en hvepserede ved at lange ud efter den afdøde mexicanske maler Frida Kahlo, der regnes som en af Latinamerikas største kunstnere. I et tweet ledsaget af et selfie af ambassadøren fra Frida Kahlos blå hus i Mexico City, kritiserer ambassadøren maleren for hendes marxistiske holdninger.

Læs mere her

Bolsonaros popularitet dykker i kølvandet på Amazonas-brande

Brasiliens præsident Jair Bolsonaros popularitet har taget et dyk efter en international kontrovers om hans håndtering af skovbrandene i Amazonas-regnskoven. Det viser en spørgeundersøgelse foretaget af instituttet Datafolha. Undersøgelsen er offentliggjort i avisen Folha de S. Paulo mandag.

Læs mere her

Hongkongs politiske leder: Jeg ville trække mig om muligt

Hongkongs trængte leder, Carrie Lam, ville sige op, hvis hun kunne. Det fremgår af en lydoptagelse fra sidste uge under et møde mellem den politiske leder og en gruppe forretningsfolk. På det lukkede møde sagde Lam angiveligt, at hun har et "meget begrænset" råderum til at løse krisen i Hongkong, fordi uroen er blevet et nationalt sikkerheds- og suverænitetsspørgsmål for Kina.

Læs mere her