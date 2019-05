Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nye tiltaler mod R. Kelly kan resultere i årtiers fængsel

Den amerikanske sanger R. Kelly er blevet mødt med 11 nye anklagepunkter i en sag om seksuelle overgreb begået mod blandt andre mindreårige. Det viser det endelige anklageskrift mod sangstjernen, der torsdag er offentliggjort af en domstol i den amerikanske storby Chicago. Det skriver nyhedsbureauet AP. Blandt de nye tiltalepunkter er blandt andet særligt skærpende omstændigheder, der kan resultere i op til 30 års fængsel. Det er dermed de mest alvorlige anklager, sangstjernen står overfor.

Trump vil straffe Mexico for indvandring med øget told

USA vil lægge ekstra told på fem procent på alle varer fra Mexico fra 10. juni. Derefter vil toldsatsen gradvist stige, indtil den illegale indvandring fra Mexico til USA er stoppet. Det skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, i et opslag på Twitter torsdag: 'Toldsatsen vil gradvist stige, indtil problemet med den illegale indvandring er afhjulpet. Når det er sket, vil de øgede toldsatser bliver fjernet igen,' skriver han.

Ny bestyrelsesformand: Danske Banks tidligere ledelse svigtede

Den nyvalgte bestyrelsesformand i Danske Bank, Karsten Dybvad, gør nu op med et helt centralt mål i Danske Bank. Samtidig retter han markant kritik mod bankens tidligere ledelse med Ole Andersen og Thomas Borgen i spidsen, som han bebrejder for at have sat kortsigtede profithensyn over langsigtet strategisk tænkning. Det siger han i et interview med Berlingske.

10.000 kroner mere til udlændinge gælder kun 2500 familier

Hvis en socialdemokratisk regering efter valget afskaffer integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, vil ledige udlændinge få 10.000 kroner mere om måneden i offentlige ydelser. Sådan har det lydt fra Venstre flere gange i valgkampen. Men eksemplet vil højst gælde for 2.500 familier med børn, hvor begge forældre er på integrationsydelse. Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Saudisk konge: Vi må stå sammen mod Iran

Irans atomraketter og ballistiske missiler er en trussel mod den globale sikkerhed, mener Saudi-Arabiens kong Salman. Kongen opfordrer det internationale samfund til at tage alle midler i brug for at forhindre, at Iran blander sig i andre landes anliggender. Det siger han torsdag aften på et krisetopmøde, som Saudi-Arabien har indkaldt Golfstaternes Samarbejdsråd til for at tale om de tiltagende spændinger i regionen.

