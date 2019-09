Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nye navne er dukket op i sag om svindel med udbytteskat

TV2 og Politiken kan sammen med en række udenlandske medier afsløre navnene på to forretningsmænd i USA, der kan have ladet sig inspirere af finansmanden Sanjay Shahs metoder og selv have trukket flere milliarder ud af den danske statskasse på vegne af et netværk.

Pensionskasser øremærker 350 milliarder til grøn omstilling

Erhverv: Den danske pensionssektor vil frem mod 2030 investere svimlende 350 milliarder kroner i den grønne omstilling. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) og repræsentanter for pensionsbranchen på et pressemøde i New York natten til mandag dansk tid.

Firma leverer ukvalificerede tolke til staten

Tolkefirmaet EasyTranslate har været kritiseret, siden det i april overtog opgaven med at tolke for en række offentlige myndigheder. Nu viser det sig, at firmaet i flere tilfælde bruger tolke, som ikke lever op til kontraktens kvalitetskrav, skriver Information.

Trump bekræfter omstridt samtale med Ukraine om Biden

USA's præsident, Donald Trump, erkender natten til mandag, at et telefonopkald med Ukraines præsident i juli omhandlede den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden. Han benægter dog anklager om, at han skulle have forsøgt at skade Bidens kandidatur.

Egypten anholder prisvindende advokat efter protester mod Sisi

Egyptiske myndigheder har søndag anholdt den prisvindende menneskerettighedsadvokat, Mahienour el-Massry, efter at hun havde deltaget i efterforskningen af weekendens masseanholdelser af demonstranter i landet. Det oplyser hendes advokat.

